"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

Цель законопроекта главы налогового комитета Рады Даниила Гетманцева о создании "клуба белого бизнеса" - расколоть предпринимателей и нивелировать их давление с требованиями налоговой реформы. Реализация этой законодательной инициативы приведет к тому, что рисковыми станет большинство предприятий. Такое мнение в эксклюзивном интервью УНН высказал старший экономист CASE Украина, главный эксперт группы по вопросам налоговой реформы Экономическо-экспертной платформы Владимир Дубровский.

Рада приняла в первом чтении законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса". Его критикует как бизнес-омбудсмен, так и СУП, ЕБА и другие эксперты. Как вы относитесь к такой законодательной инициативе? Не считаете ли, что такой "клуб избранных" создаст дискриминационные условия и расширит поле для коррупции среди налоговиков?

Безусловно, и еще хуже. На самом деле здесь главное, что этот законопроект будто бы выглядит для какой-то части бизнеса, какой-то части депутатов, как нечто такое, что сделает все к лучшему. А на самом деле его цель в том, чтобы расколоть бизнес и нивелировать его давление, ведь бизнес требует проведения настоящей налоговой реформы и перезагрузки налоговой самой. Если бы у нас была такая ситуация, что есть четкий закон: и плательщик, и инспектор однозначно могут определить уплачены налоги полностью или нет, то, возможно, что-то подобное (на «клуб белого бизнеса» - ред.) могло бы иметь место. Но на самом деле такая ситуация у нас есть только в упрощенной системе налогообложения и именно поэтому налоговики так настойчиво пытаются ее уничтожить под любыми предлогами.

В общей системе у нас есть налог на прибыль, который дискредитационный по своей природе. То есть там невозможно точно сказать правильно или неправильно он уплачен. И всегда, по желанию, можно просто прийти и доначислить что-то и потом этот плательщик должен решить: он будет договариваться с налоговой, или он будет идти в суд обжаловать.

Если он договаривается - то это для налоговой хороший плательщик, "белый". Именно те, кто договариваются, попадут в "белые" и к ним налоговая не будет иметь претензий. А что касается тех, кто не хочет с налоговой дружить и будут подавать в суд - если плательщик подает в суд, то у него возникает налоговая задолженность и он автоматически выпадает из "клуба белого бизнеса". То есть будет ли в этом "клубе" или не будет плательщик - будет зависеть от его отношений с налоговой.

При таких условиях я предполагаю, если этот механизм будет применен, будет просто какой-то взнос членский, не формальный конечно, который будет означать, что за такую-то сумму вы получите привилегии, которые есть у "клуба белого бизнеса". Если не платите, или выступаете за перезагрузку налоговой, за налоговую реформу, тогда, извините, но вы не будете в "клубе белого бизнеса".

Далее возникает такая ситуация, ради которой это все создается, что бизнес разделяется на две категории: одна - это "белый", который не требует никаких реформ, потому что требовать реформ - это себе дороже. А все остальные - "не белый", рискованный бизнес, но он требует реформ, потому что не хочет платить налоги.

Вот видите, "белые", те, кто платят налоги, они никаких реформ не требуют, их все устраивает, они доверяют налоговой. А все, кто не доверяют налоговой - это какие-то "уклонисты". То есть таким образом нивелируется давление бизнеса, который требует перезагрузки налоговой и проведения настоящей налоговой реформы, в том числе замену налога на прибыль, на налог на выведенный капитал, который вот так прийти и доначислить невозможно.

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Готов ли бизнес к такому нововведению? Или наоборот таким образом Гетманцев хочет рассорить предпринимателей между собой, деля их на касты, чтобы они не смогли выступить против него единым фронтом?

Именно об этом я и говорю. Безусловно есть часть бизнеса, которая готова, которая лоббирует этот законопроект, это тот бизнес, который с налоговой хорошо дружит. У которого есть, там кум, сват, брат или какие-то другие отношения, и он имеет это как свое конкурентное преимущество. Я лично не встречал в своей жизни... я был сам предпринимателем, уже четверть века работаю с предпринимателями как экономист, а до того еще занимался бизнес консалтингом... я не встречал ни одного предпринимателя, который бы доверял налоговикам. Поэтому какие-то проценты тех, кто, по опросам, налоговикам доверяет - это, наверное, те, кто имеют с ними какие-то личные отношения.

Мы на практике знаем, что таких тоже немало, и, так же как на таможне, там есть не формальные "белые списки" тех, кто с налоговой дружат и использует налоговую, например, для того, чтобы устраивать рейды против своих конкурентов. И такая практика у нас есть. Поэтому, конечно, тот нечестный бизнес, который использует налоговую в своих целях от этого "клуба" выиграл бы. Остальные - проиграли бы, и именно поэтому бизнес выступает в основном против законопроекта.

Что будет с бизнесом который не попадет в "клуб Гетманцева"? Его закошмарят проверками? Возможно, что Гетманцев протягивает этот закон под "свои", то есть лояльные к нему компании?

На самом деле такой подход, что есть более рисковые плательщики и есть менее рисковые - он теоретически правильный. И если бы мы говорили о какой-то стране с европейскими правилами, то там безусловно существуют определенные критерии, причем гораздо лучшие, чем те, которые здесь (в законопроекте Гетманцева - ред.) прописаны. Эти критерии в европейских странах выделяют действительно небольшую группу рисковых налогоплательщиков, которых действительно иногда проверяют, всех остальных не проверяют вообще. И все привилегии, которые законопроект Гетманцева предоставляет так называемому "клубу белого бизнеса" - они существуют в европейских странах по умолчанию. То есть налоговая всегда дает консультации в короткие сроки, она должна делиться с плательщиком всей информацией, которую имеет о нем. Это просто обычные правила цивилизованных отношений между сервисной службой. У нас же налоговая служба по сути своей осталась инспекцией.

Но эти все "белые списки" в таких условиях как в Украине, когда и без того есть много неформальных привилегий и все на них держится, не работают. Если бы у нас была действительно риск-ориентированная, работающая система, которая фокусируется на тех нескольких процентах, то действительно получилось бы, что эти 10-15% рисковых предприятий подвергались бы проверкам.

Но здесь ситуация противоположная: по тем критериям, которые устанавливает этот законопроект, абсолютное большинство предприятий попадет в рискованные, и только не большая каста будет белыми.

Возьмем хотя бы критерий налоговой нагрузки большей чем в среднем по отрасли - это критерий, который сейчас налоговая де факто использует как критерий рискованности. Но легко увидеть, что по такому критерию примерно половина налогоплательщиков будет в рисковых что бы они ни делали. Чисто механически. Потому что есть определенное распределение - и они оказываются в нижней части этого распределения.

Во-вторых отрасль. Отрасль - это очень условное понятие. В советском союзе были отраслевые министерства и предприятие, которое принадлежало к определенной отрасли, подчинялось министерству. На сегодня это условное понятие. Простой пример: есть два завода, один - продает продукцию так, как принято было раньше, через отдел сбыта, а другой - послушал лекции в бизнес-школе и сконцентрировался на ключевых компетенциях, сделал отдельное предприятие для производства и отдельное для сбыта - торговый дом. Это более прогрессивно считается. Так вот второй завод будет всегда в рисковых, потому что та совокупная прибыль, которую имеет это предприятие будет делиться между двумя юридическими лицами - между заводом и торговым домом. То есть это абсолютно не подходящий критерий. И они умышленно установили его, чтобы абсолютное большинство бизнеса оказалось в рисковых.

Я не думаю, что у них будут ресурсы именно закошмарить проверками, потому что этих рисковых будет слишком много, но конечно это увеличит нагрузку на рисковых, за счет тех "белых", которые умеют договариваться с налоговой.

Сейчас очень много жалоб на блокировку налоговых накладных и отнесение предприятий в список рисковых. Даже на СНБО рассматривался этот вопрос, однако ситуация не изменилась. Возможно ли, что параллельно этим законопроектом Гетманцев хочет легализовать такое давление на бизнес со стороны налоговой и вывести ГНС из-под удара?

На самом деле господин Гетманцев лично нам на совещании когда-то, очень неплохо расписал все недостатки налоговой. Это был тот редкий случай, когда я с ним согласился полностью. И более того - он является соавтором проекта о перезагрузке налоговой, и этот законопроект довольно не плохой. То есть одной рукой господин Гетманцев подавал такой законопроект, но, к сожалению, он никуда не движется, а второй рукой он подает законопроект, который фактически поддержку перезагрузки налоговой сводит на нет. Ну довольно странно, не знаю, я ему не судья, я не его духовник, как говорится.

Если говорить о СМКОР (автоматизированная система мониторинга соответствия налоговой накладной или расчета корректировки критериям оценки степени рисков - ред.), то как раз это очень яркий пример того, как у нас не работают процедуры по теории риск-ориентированные. То что я вам только что говорил - оно как раз в СМКОР реализовалось.

Эту систему создавали с очень хорошими намерениями. Я знаю лично людей, которые это делали, и я им тогда говорил, что они с хорошими намерениями это делают, но есть очень большой риск того, что она превратится в то, во что в итоге и превратилась. Именно из-за политико-экономических, институциональных соображений, которые они не приняли во внимание. И сейчас те же люди борются уже против СМКОР, они вынуждены бороться. Они думали, что это защитит "белый" бизнес и позволит своевременно возмещать НДС и вообще свести администрирование НДС только к фактически нарушителям. Однако поскольку СМКОР оказалась в руках наших налоговиков - то они из нее сделали орудие издевательства над бизнесом и вымогательства.

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Поэтому эту систему можно было бы как-то переформатировать. Во-первых, нужно сделать жесткие критерии того, что и как должны делать налоговики, когда они блокируют накладную. Сейчас они блокируют налоговую накладную, но не проводят расследование. То есть есть вероятное преступление, возможно есть какая-то налоговая яма, но оно не расследуется, потому что если его расследовать, то можно выйти на самих себя. Поэтому первый вывод, который напрашивается: если они блокируют накладную и не проводят расследование, то расследовать должны уже действия тех, кто ее заблокировал. Блокирует конечно, компьютер, но те, кто не дал ход расследованию причин, должны подпадать под следствие.

Во-вторых, если что-то блокируется, оно должно за месяц либо расследоваться, либо разблокироваться, но опять же с какими-то последствиями. То есть это автоматически сделает стимул блокировать только незначительную часть накладных, с которой налоговики действительно могут справиться.

Критерии рисковости должны формироваться не налоговой, и не Минфином. Эти органы вообще не должны участвовать в их формировании. Их должен формировать, например, перезагруженный БЭБ. Потому что именно БЭБ должен расследовать такие крупные преступления, и он должен иметь аналитический аппарат для того, чтобы устанавливать, что именно может быть признаком скруток, против которых направлена система СМКОР.

Ну и наконец, сам принцип того, что эти накладные превентивно блокируются, противоречит презумпции невиновности и европейским директивам. И в этом случае как раз европейские директивы у нас должны быть применены. Потому что в вопросе косвенных налогов ЕС проводит по понятным причинам единую политику и здесь у нас такой самодеятельности как СМКОР просто не может быть. При этом нужно будет создавать настоящую систему расследования масштабных злоупотреблений с НДС... Для этого нужны настоящие налоговики, настоящий БЭБ. И я надеюсь, что когда-то все у нас заработает по другому. Но пока что эта система создает гораздо больше проблем, чем решает.

Напомним

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который предлагает создать "клуб белого бизнеса" с упрощенными отношениями с налоговыми органами для налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства.

Член налогового комитета Рады Нина Южанина отметила, что предложенный Даниилом Гетманцевым, разделит предпринимателей на привилегированные и непривилегированные группы, предоставляя преференции одним и подвергая других более жесткому регулированию, что вызывает беспокойство относительно дискриминации и коррупционных рисков.

Бизнес-омбудсмен Роман Ващук раскритиковал инициированный Гетманцевым законопроект о "клубе белого бизнеса", заявив, что он создаст резервацию для элиты вместо того, чтобы выровнять условия для всего бизнеса.

По мнению экономического эксперта Юрия Гаврилечко, законодательная инициатива главы налогового комитета Рады нарушает Конституцию Украины и создает дискриминационные условия в бизнес-среде. О том, что законопроект Гетманцева содержит дискриминационные нормы и имеет коррупционные риски говорится и в заключении аналитиков Союза украинских предпринимателей.