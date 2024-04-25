"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты

Законопроект о "клубе белого бизнеса" главы налогового комитета Рады Даниила Гетманцева дискриминационный и нарушает презумпцию невиновности, разделяя без решения суда бизнес в Украине на "белый" и нарушителей. Настоящая его цель - не уменьшение давления на бизнес, а "кошмар" тех, кто не войдет в список избранных. Такие мысли в комментариях УНН высказали эксперты.

Детали

Верховная Рада в среду приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогового администрирования во время военного положения для налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства" больше известный как законопроект о "клубе белого бизнеса". По словам Гетманцева, принятие его инициативы в целом позволит снизить налоговое давление на предпринимателей.

Однако такое заявление главы налогового комитета Рады выглядит как откровенная ложь. В частности, по словам директора экономических программ Украинского института будущего Анатолия Амелина, принятие законопроекта Гетманцева наоборот приведет к увеличению давления на предпринимателей. Эксперт убежден, что в результате налоговики не будут трогать "своих" и "закошмарят" тех, кто не войдет в клуб избранных.

"В этот клуб они будут выборочно в ручном режиме включать те компании, которые будут платить чиновникам коррупционную ренту, а все остальные будут врагами, то есть, это уничтожение в целом украинской экономики, и ФОПов, и компаний - и больших и маленьких, и с иностранным, и с украинским капиталом", - отметил Амелин.

По его мнению, целенаправленное уничтожение украинской экономики может быть выгодно только врагу нашего государства.

"Я хочу напомнить, что экономика - это база для обороноспособности страны, экономика это база для того, чтобы украинцы жили в благосостоянии, поэтому, я считаю, что это диверсия против экономики, украинских граждан и против украинской армии", - подчеркнул Амелин.

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

В то же время соучредитель Центра экономического восстановления Андрей Длигач акцентировал внимание на дискредитационном подходе в разделении бизнеса на категории.

"На самом деле, все это выглядит, как очень дискредитационный подход, потому что есть разные бизнес-модели, соответственно, всех считать по какой-то усредненной схеме неправильно", - подчеркнул экономист.

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева также имеет еще одну интересную функцию - он сделает официальным уклонение от налоговых проверок для избранных, считает Длигач.

"Для этого все и делается, чтобы своим сделать официальное уклонение от проверок, а тем, кто не свой, сделать максимум, чтобы усилить давление. Это точно не в пользу предпринимательства и развития экономики", - отметил он.

Эксперты также отмечают, что инициатива Гетманцева имеет ряд коррупционных рисков. В частности, налоговики сами смогут решать, кому стать избранным, а кого сразу окрестить нарушителем. При этом презумпция невиновности, которая действует во всех демократических государствах, на закон о "клубе белого бизнеса" не будет распространяться.

"Я хочу напомнить, что в правовом государстве действует презумпция невиновности, и если мы законом начинаем разделять бизнес или людей на разные группы, то мы уже нарушаем основные права как человека, так и предприятия. Украина - страна, которая занимает 130 место в мировом рейтинге экономических свобод. Принятие еще одного закона который сегрегирует бизнес, нас вообще отбросит на последние позиции этого рейтинга, и он даст больше возможностей власть имущим, чиновникам, фискалам убивать бизнес. Что такое белый и не белый бизнес? Кто судьи? Кто определяет?", - задал риторический вопрос Амелин.

По его мнению, разрешение чиновникам без решения суда самостоятельно решать по собственным критериям, кого относить к списку белого бизнеса, а кого назначать серым, убивает украинскую экономику, ведь закроет любые возможности для привлечения иностранных инвестиций.

Экономист Длигач подчеркнул, что отношение демократического государства к бизнесу априори должно быть как к легальному, не имеющему нарушений.

"Государство должно относиться ко всему бизнесу, как к добропорядочному и белому. Не может быть ситуации, в которой государство несудебным способом по каким-то признакам определяет принадлежность бизнеса к какой-то категории. Это позор и нарушение идеологии ведения предпринимательской деятельности", - подчеркнул он.

Эксперты отмечают, что условия, которые создаст закон о "клубе белого бизнеса" скорее будут напоминать концлагерь.

"Что такое войти в клуб? Это сегрегироваться с кем-то. У нас по умолчанию все белые, пока это не доказано приговором суда. Презумпция невиновности у нас действует. А если мы создаем искусственные преграды, искусственную сегрегацию - это уже напоминает какой-то концлагерь - ты более хороший, а ты менее хороший, но все вы в концлагере находитесь. Украина - свободная страна, для украинцев свобода и свобода это главные ценности. А нам чиновники, которые должны работать для людей - создают преграды для развития. Мы только сделаем возможности чтобы украинцы уехали из страны. Мы хотим потерять бизнес и людей? Так наша власть, Гетманцев и такие как он делают все для того, чтобы украинцы уехали из страны и перестали здесь работать и делать бизнес", - добавил Амелин.

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

Член налогового комитета Рады Нина Южанина неоднократно критиковала законодательную инициативу Гетманцева, отмечая, что таким образом он хочет узаконить процесс отнесения предприятий в список рисковых, и блокировки налоговых накладных. По ее мнению, законопроект Гетманцева в том числе призван сделать невозможным привлечение к уголовной ответственности тех, кто причастен к созданию инструмента по блокированию работы бизнеса путем присвоения ему статуса рискового и блокировки налоговых накладных.

"Сейчас все что делается по блокированию налоговых накладных, по отнесению плательщиков к рисковым, по невыполнению решений судов по снятию (статуса рискового предприятия - ред.) и незаконности этого статуса рисковости - это все находится вне закона, потому что постановление, которым утвержден порядок блокировки, не является в рамках действующего Налогового кодекса. Все, это превышение полномочий исполнительной ветви власти. Поскольку это уже приобрело огромные размахи, я надеюсь что кто-то из юристов найдет возможности и ресурсы доказать нанесенный вред для предприятий этой блокировкой", - отметила Южанина.

Нардеп добавила, что за такие действия может быть уголовная ответственность из-за превышения служебных полномочий. "И здесь будет целая организованная группа людей, которые давали указания, которые выписывали эти нормы, применяли их и так далее. И скорее всего для того, чтобы избежать этой ответственности есть основной лейтмотив этого проекта закона - внести в тело налогового кодекса нормы, которые как раз касаются рискованности плательщика", - резюмировала Южанина.

Добавим

Ранее "клуб белого бизнеса" раскритиковал также бизнес-омбудсмен Роман Ващук. Он убежден, что такой закон создаст резервацию для элиты вместо того, чтобы выровнять условия для всего бизнеса.

Кроме того, по выводам группы аналитиков Совета бизнес-омбудсмена, сейчас в украинской налоговой действует "презумпция злой воли".

"То есть налогоплательщик - это потенциальный нарушитель налогового законодательства скорее, чем законопослушный плательщик, который может допустить какие-то ошибки и которому надо помочь", - рассказал Ващук во время презентации результатов исследования.

По его словам, сейчас налоговые проверки не эффективны, ведь не выполняют свою основную функцию - не наполняют бюджет страны.

Аналитики Союза украинских предпринимателей в своих выводах также указали на то, что законопроект Гетманцева содержит дискриминационные положения и коррупционные риски.

Напомним

На Mind Entrepreneur Summit 2024 - конференцию для малого и среднего бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли люди в костюмах гусей с надписью "Щипай меня - не трогай бизнес!"