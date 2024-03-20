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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
  •  22006 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
  •  108264 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
  •  113616 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
  •  119801 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  123428 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  204009 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  142367 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  134422 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
18 марта 2024, 06:06  •  132514 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  191968 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

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Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
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Китай мог бы сыграть фундаментальную роль в прекращении войны – Кулеба

Китай мог бы сыграть фундаментальную роль в прекращении войны – Кулеба

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Модернизацию высших учебных заведений приостановили на время вступительной кампании

Модернизацию высших учебных заведений приостановили на время вступительной кампании

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18 марта 2024, 18:47  •  204009 просмотра
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18 марта 2024, 13:13  •  183358 просмотра
Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

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15 марта 2024, 12:36  •  326410 просмотра
Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

15 марта 2024, 08:49  •  341213 просмотра
Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

13 марта 2024, 09:59  •  409273 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Даниил Гетманцев обманул депутатов, утверждая, что его законопроект о "клубе белого бизнеса" предусматривает льготы для законопослушного бизнеса, но на самом деле он предоставляет преференции избранной группе компаний.

Экономика •   •  22006 просмотра
Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Китай мог бы сыграть фундаментальную роль в прекращении войны – Кулеба

Китай может сыграть фундаментальную роль в прекращении российско-украинской войны благодаря своим особым отношениям с Россией, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Война •   •  9297 просмотра
Китай мог бы сыграть фундаментальную роль в прекращении войны – Кулеба

Модернизацию высших учебных заведений приостановили на время вступительной кампании

Процесс модернизации сети высших учебных заведений в Украине приостановлен на время вступительной кампании 2024 года, чтобы избежать срыва подготовки к будущему вступительному процессу.

Общество •   •  7084 просмотра
Модернизацию высших учебных заведений приостановили на время вступительной кампании

"Хуавей Украина" провела форум об инвестициях, технологиях и законодательстве в области хранения энергии

"Хуавей Украина" провела форум об инвестициях, технологиях и законодательстве в области хранения энергии.

Новости Бизнеса •   •  4937 просмотра
"Хуавей Украина" провела форум об инвестициях, технологиях и законодательстве в области хранения энергии

Из-за непогоды на Днепропетровщине оставались без света более 9 тысяч потребителей - Минэнерго

Более 9 000 потребителей в Днепропетровской области были обесточены из-за непогоды, но по состоянию на сегодняшнее утро почти все они уже подключены к электроснабжению.

Экономика •   •  8295 просмотра
Из-за непогоды на Днепропетровщине оставались без света более 9 тысяч потребителей - Минэнерго

В Днепропетровской области из-за ночной атаки рф 6 раненых, утром в Никополе еще один пострадавший

В Днепропетровской области шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних, были ранены и пять домов разрушены в результате российской атаки на Синельниковский район. Враг также попал в Никополь, ранив одного человека и повредив инфраструктуру.

Война •   •  9196 просмотра
В Днепропетровской области из-за ночной атаки рф 6 раненых, утром в Никополе еще один пострадавший

Макрон под отправкой войск в Украину имел в виду возможность обучения – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пояснил, что когда президент Франции Эммануэль Макрон говорил об отправке войск в Украину, он имел в виду возможность обучения украинских солдат непосредственно в Украине, а не развертывание иностранных боевых подразделений.

Война •   •  10618 просмотра
Макрон под отправкой войск в Украину имел в виду возможность обучения – Кулеба

Корректировал удары рф по Харькову в первые дни полномасштабного вторжения: задержан агент рф

Агента российской военной разведки, завербованного до начала полномасштабного вторжения, задержали за корректировку авиаударов противника по Харькову в первые дни войны.

Война •   •  10201 просмотра
Корректировал удары рф по Харькову в первые дни полномасштабного вторжения: задержан агент рф

Между Техасом и Белым домом нарастают разногласия из-за границы с Мексикой и действий в отношении иммигрантов

Техас и Белый дом ведут судебную тяжбу из-за техасского закона, позволяющего властям штата арестовывать и депортировать иммигрантов, что противоречит федеральной иммиграционной политике.

Новости Мира •   •  8462 просмотра
Между Техасом и Белым домом нарастают разногласия из-за границы с Мексикой и действий в отношении иммигрантов

Рада готовит обращение к странам мира о непризнании путина легитимным - нардеп

Верховная Рада Украины готовит обращение к миру с призывом не признавать владимира путина легитимным президентом россии.

политика •   •  10445 просмотра
Рада готовит обращение к странам мира о непризнании путина легитимным - нардеп