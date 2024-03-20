Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обманул соавторов законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле документ предусматривает преференции для избранных. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявила член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина. Она также призвала депутатов отозвать свои подписи под законопроектом.

Гетманцев в своем Telegram-канале сообщил, что вместе с коллегами подготовил законопроект о "клубе белого бизнеса". По его словам, суть документа в том, что "если предприниматель соответствует простым и прозрачным критериям по уровню уплаты налогов выше среднего по отрасли и выше среднего по отрасли уровня зарплаты, налоговый контроль в виде проверок за ним не осуществляется. Это вне других преимуществ. Перечень пересматривается ежеквартально".

Как выяснилось - это какой-то очередной обман под таким названием... пообещали создать перечень предприятий, которые будут пользоваться тремя льготами, которые там указаны в этом проекте закона. Почему я говорю обман? Потому что среди соавторов, там очень много нардепов, с которыми мне удалось пообщаться - и те с кем я общалась они не знают текста этого проекта до конца. То есть им сказали, что это о клубе белого бизнеса - перечень предприятий, которые просто будут пользоваться особым отношением, потому что они являются крупными плательщиками. И когда я начала рассказывать детали этого проекта закона - то они всем неизвестны - отметила Южанина.

По ее словам, если Гетманцеву и удастся добиться того, чтобы законопроект о "клубе белого бизнеса" был принят в первом чтении, не исключено, что он будет изменен ко второму чтению.

В то же время, по словам Южаниной, если законопроект Гетманцева все же будет принят в нынешней редакции без изменений, он "поделит бизнес на белый и на быдло". По ее словам, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, которое делает экспертизу законодательной инициативы должно подать возражения и замечания к законопроекту Гетманцева.

"Повторюсь: с теми, с кем я вчера переговорила - они являются авторами, я просто официально хочу обратиться к ним, чтобы они отозвали свою подпись, их обманули. Это никакой не "клуб белого бизнеса", это просто преференции для избранных. И, как бы, давление для других. Такого не может быть", - подчеркнула Южанина.

Напомним

Южанина ранее заявила, что Гетманцев своим законопроектом о клубе белого бизнеса хочет под видом налоговых нянь узаконить право налоговой признавать налогоплательщика рисковым для остановки регистрации налоговых накладных.

В эксклюзивном интервью УНН волонтер, основательница креативного агентства ARENA CS, член Борда Young Business Club Яна Матвийчук заявила, что налоговая политика, которую осуществляет Гетманцев сильно тормозит украинскую экономику и, если его не остановить, в будущем приведет к ее упадку.