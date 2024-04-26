ГНС остановила работу каждого пятого предпринимателя, а Гетманцев "клубом белого бизнеса" пытается легализовать такие ее действия - нардеп

Более 30 тысяч плательщиков НДС признаны рисковыми, то есть деятельность каждого пятого предпринимателя остановлена на основании несуществующих в налоговом кодексе норм. Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев законопроектом о "клубе белого бизнеса" пытается легализовать такие действия налоговой и создает новые проблемы для бизнеса. Об этом заявила член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Деятельность каждого пятого плательщика остановлена ГНС на основании несуществующих в налоговом кодексе норм. Итак, принятие закона об особом "клубе белого бизнеса" это "обертка", в которую скрыли создание новых проблем для бизнеса. Впрочем, думаю, в дальнейшем ситуация будет зависеть и от активной позиции плательщиков - написала Южанина в своем Telegram-канале

По ее словам, сейчас рисковыми признаны 31 тысяча плательщиков НДС, что составляет 20% (ко всем плательщикам, которые подавали НН/РК на регистрацию в ЕРНН).

Нардеп отметила, что на сегодня налоговый кодекс не содержит нормы о рискованности плательщика, только постановлением КМУ №1165 установлено 8 основных критериев рискованности плательщика НДС и 18 дополнительных по критерию "налоговая информация".

Однако, теперь критерии рисковости плательщика с подачи Гетманцева пытаются узаконить, а именно принятым пока только в первом чтении саконопроектом 11084 о "клубе белого бизнеса".

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В Налоговом кодексе появится новая норма: "69.41.1. К налогоплательщикам с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства относятся юридические лица и физические лица-предприниматели, которые одновременно соответствуют следующим требованиям: ... г) отсутствие принятого относительно налогоплательщика решения о его соответствии критериям рискованности плательщика налога на добавленную стоимость, в порядке и на основаниях, определенных Кабинетом Министров Украины в соответствии с пунктом 201.16 статьи 201 настоящего Кодекса - отметила Южанина.

Она напомнила, что СНБО уже давал поручение Кабмину провести аудит системы мониторинга рисков и критериев для блокировки налоговых накладных, однако правительство его проигнорировало.

Добавим

СНБО еще в январе рассмотрел вопрос блокировки налоговых накладных и поручил правительству безотлагательно провести аудит СМКОР, однако его результаты до сих пор не известны. В СНБО на запрос УНН отказались сообщить будут ли рассматривать этот вопрос еще раз.

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) отмечает обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля. Она предложила Государственной налоговой службе вместо того, чтобы замораживать деятельность бизнеса блокировкой, проводить налоговые проверки в случае возникновения вопросов к деятельности компаний. В ЕБА отметили, что налоговое законодательство стран ЕС не содержит норм по блокированию налоговых накладных.

Напомним

Бизнес-омбудсмен Роман Ващук раскритиковал инициированный Гетманцевым законопроект о "клубе белого бизнеса", заявив, что он создаст резервацию для элиты вместо того, чтобы выровнять условия для всего бизнеса.

По мнению экономического эксперта Юрия Гаврилечко, законодательная инициатива главы налогового комитета Рады нарушает Конституцию Украины и создает дискриминационные условия в бизнес-среде. О том, что законопроект Гетманцева содержит дискриминационные нормы и имеет коррупционные риски говорится и в заключении аналитиков Союза украинских предпринимателей.

По мнению экономического эксперта Юрия Гаврилечко, законопроект Гетманцева нарушает Конституцию Украины и создает дискриминационные условия в бизнес-среде. О том, что законопроект Гетманцева содержит дискриминационные нормы и имеет коррупционные риски говорится и в заключении аналитиков Союза украинских предпринимателей.