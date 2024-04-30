"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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verkhovnii-sud-ukrainiВерховный суд Украины
natsionalnoe-antikorruptsionnoe-byuro-ukrainiНациональное антикоррупционное бюро Украины
sumyСумы
Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
  •  68741 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
  •  71637 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
  •  108314 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
  •  140807 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
29 апреля 2024, 08:13  •  147932 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  204084 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  168695 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  187168 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  161218 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  143034 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

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29 апреля 2024, 11:08  •  178960 просмотра

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

Детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении министру аграрной политики Николаю Сольскому за якобы содействие "захвату" государственных земель стоимостью 291 млн грн у государственных предприятий Национальной аграрной академии Украины, которые оказались в руках бойцов АТО, но Верховный Суд ранее отклонил претензии этих предприятий на спорную землю.

публикации •   •  34079 просмотра
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

Дональд Трамп оштрафован на 9 тысяч долларов за нарушение ограничения на высказывания

Бывший президент США Дональд Трамп был оштрафован на 9 000 долларов за неоднократное нарушение приказа, запрещающего ему делать публичные заявления о свидетелях и присяжных в уголовном процессе против него в Нью-Йорке.

Новости Мира •   •  6718 просмотра
Дональд Трамп оштрафован на 9 тысяч долларов за нарушение ограничения на высказывания

Использовали автомобили, как таран: во Франции преступники ограбили фургон, перевозивший ювелирные изделия

Вблизи Лиона вооруженные грабители напали на фургон, который перевозил ювелирные изделия. Чтобы остановить защищенный фургон, они использовали свои автомобили, как тараны.

Новости Мира •   •  6592 просмотра
Использовали автомобили, как таран: во Франции преступники ограбили фургон, перевозивший ювелирные изделия

ВАКС изменил меру пресечения экс-нардепу Микитасю на залог в деле о растрате $307 млн

Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю с домашнего ареста на залог в более 908 тысяч гривен по делу о хищении 307 миллионов гривен Министерства обороны при строительстве складов.

политика •   •  7154 просмотра
ВАКС изменил меру пресечения экс-нардепу Микитасю на залог в деле о растрате $307 млн

9 500 украинцев взяли кредиты на жилье в рамках "еОселя"

9 500 украинцев взяли кредиты на сумму почти 15 миллиардов гривен на приобретение жилья по программе "еОселя".

Общество •   •  8212 просмотра
9 500 украинцев взяли кредиты на жилье в рамках "еОселя"

Кабмин выделяет дополнительные 15,5 млрд грн для закупки дронов

Украинское правительство выделило дополнительные 15,5 миллиардов гривен на закупку 300 000 беспилотников для Сил безопасности и обороны.

Война •   •  8336 просмотра
Кабмин выделяет дополнительные 15,5 млрд грн для закупки дронов

ЕС проверяет Facebook и Instagram относительно политической рекламы и дезинформации накануне европейских выборов

Европейская комиссия начала официальное расследование в отношении Meta (Facebook и Instagram) на предмет потенциальных нарушений Закона о цифровых услугах, связанных с рекламой, вводящей в заблуждение, дезинформационными кампаниями, отсутствием эффективных инструментов мониторинга публичного дискурса и выборов, неадекватными механизмами выявления незаконного контента и возмещения убытков пользователям, а также недостатками в предоставлении доступа к данным для исследователей.

Новости Мира •   •  6815 просмотра
ЕС проверяет Facebook и Instagram относительно политической рекламы и дезинформации накануне европейских выборов

Латвия объявила о новой партии военной помощи Украине

Латвия объявила о новом пакете военной помощи Украине, включающем разведывательные беспилотники и зенитные установки малой дальности.

Война •   •  8370 просмотра
Латвия объявила о новой партии военной помощи Украине

В СНБО ожидают роста религиозных конфликтов в инфополе во время Пасхальных праздников

Центр противодействия дезинформации ожидает увеличения религиозных конфликтов, провокационных фейков, манипуляций и возможных ракетных провокаций со стороны россии во время Пасхальных праздников в Украине.

Общество •   •  7707 просмотра
В СНБО ожидают роста религиозных конфликтов в инфополе во время Пасхальных праздников

Клименко объявил о создании третьей боевой бригады Госпогранслужбы

В Украине создают третью боевую бригаду «Гарт» Государственной пограничной службы для усиления сил обороны на восточных границах, в дополнение к существующим бригадам «Стальной кордон» и «Месть».

Война •   •  8296 просмотра
Клименко объявил о создании третьей боевой бригады Госпогранслужбы