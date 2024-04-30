"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

Детективы НАБУ и прокуроры САП на днях объявили подозрение министру аграрной политики Николаю Сольскому. По их версии, он способствовал завладению государственной земли на 291 млн грн, которая якобы принадлежала государственным предприятиям Национальной аграрной академии Украины (НААН), но оказалась в руках воинов АТО. Однако есть веские основания считать, что версия НАБУ имеет существенные просчеты. По крайней мере, об этом свидетельствуют решения Верховного Суда, которые УНН нашел в государственном реестре.

Как выяснилось, еще пять лет назад, в 2019 году Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда исследовал обстоятельства, о которых говорится в сегодняшних заявлениях антикоррупционеров.

Сегодняшние "потерпевшие" НАБУ - а это два государственных предприятия Национальной аграрной академии Украины - ГП "Искра" и ГП "Надежда" - тогда выступали истцами в судах. Они просили суд признать за ними право постоянного пользования земельными участками общей площадью 7055,6046 га в Сумской области. Иски обосновывали собственными Уставами и правопреемством совхоза имени Ленина. Однако все суды проиграли.

Сначала им отказал Хозяйственный суд Сумской области, затем такой же отказ в удовлетворении их исков вынесла апелляционная инстанция.

"Отказывая в иске, суды предыдущих инстанций пришли к выводу об отсутствии доказательств передачи спорных земельных участков истцам в порядке правопреемства, поскольку в различных актах передачи земельных фондов указаны разные площади земельных участков, которые передавались от одного предприятия к другому, и недоказанность факта проведения регистрации права постоянного пользования земельными участками юридическими лицами, правопреемниками которых являются истцы", - указано в постановлении Верховного Суда.

В судебных материалах указано, что истцы в лице этих госпредприятий считают, что имеют право постоянного пользования землями, однако, "по независящим от них причинам, не могут оформить это право соответствующими документами".

Также Верховный Суд обращает внимание, что ГП "Искра" и ГП "Надежда" в 2012 году разработали техническую документацию на право постоянного пользования земельными участками, однако законным способом ее не утвердили.

В своих выводах Верховный Суд отмечает, что аргументы ГП "Искра" и ГП "Надежда" переоценены, и у них отсутствуют основания считать, что они имели право пользоваться спорными земельными участками.

"Постановление вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит", - резюмировал Верховный Суд, отказывая госпредприятиям НААН в удовлетворении исков.

Часть земель, права на которые заявляли госпредприятия НААН, были приватизированы воинами АТО. Последние, в отличие от "аграрных ученых", получили свое право и задокументировали его. Помогла им с оформлением адвокатская компания Сольского, который на тот момент не был ни министром, ни депутатом Верховной Рады, ведь речь о событиях семилетней давности.

Детективы НАБУ считают, что воины АТО получили землю, чтобы заведомо передать ее в аренду агрокомпаниям и в этом якобы заключается их злой умысел. Однако, сами ветераны АТО говорят, что это обычная практика для владельцев паев, ведь самому невыгодно обрабатывать земельный участок из-за необходимости значительных инвестиций, поэтому они отдают или продают ее фермерам. Последние этим пользуются не всегда добропорядочно. Например, покупают или берут в аренду пай воинов за бесценок, обменивают их паи на менее пригодные - но это уже нюансы договорных отношений между владельцами паев и арендаторами.

Напомним

Министру аграрной политики Николаю Сольскому детективы НАБУ и прокуроры САП объявили подозрение в якобы организации схемы завладения землями НААН площадью 2500 га.

Сам Сольский говорит, что обстоятельства семилетней давности касаются периода его адвокатской деятельности, задолго до его назначения министром. Его защитники утверждают, что никакой выгоды Сольский не получил от того, что воины АТО получили право на землю.

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