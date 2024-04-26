Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз продолжают проведение экспертиз относительно последствий оккупации российской армией Чернобыльской АЭС и зоны отчуждения.

В Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе эксперты КНИИСЭ рассказали об основных направлениях исследований в эксклюзивном комментарии УНН.

Детали

Специалисты рассказали, что систематически привлекаются к исследованию событий по фактам проведения агрессором боевых действий на территории Чернобыльской зоны отчуждения и в частности Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

В рамках комплексных судебных экспертиз по военному, пожарно-техническому и инженерно-экологическому направлениям экспертами КНИИСЭ решаются вопросы о причинах пожаров на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, а также установления типа оружия, которое использует агрессор для обстрелов этой местности. Кроме того, исследуются вопросы загрязнения окружающей природной среды, нанесения существенного вреда окружающей среде в результате боевых действий, уничтожения и повреждения объектов растительного и животного мира. Завершающим этапом соответствующих исследований является установление размера нанесенного ущерба государству в результате нарушения требований природоохранного законодательства - отметили эксперты КНИИСЭ.

Дополнительно

В Офисе Генпрокурора Украины рассказали, что во время оккупации Чернобыльской атомной электростанции россияне похитили и уничтожили имущества на сумму более 1 миллиарда гривен.

В связи с этим сообщено о подозрении должностному лицу "росатома", причастному к похищению и уничтожению имущества Чернобыльской АЭС. Ему инкриминируется нарушение законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый с 24 февраля по 31 марта 2022 года находился на территории Чернобыльской АЭС.

Как отмечают прокуроры, он приказал демонтировать ценное оборудование и другое имущество, загрузить его в военную технику и вывезти на территорию Беларуси. Другое имущество, которое не могло быть вывезено, приказал уничтожить.