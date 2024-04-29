Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эта неделя будет способствовать активному образу жизни и реализации всех задуманных планов. Однако возможно напряжение в отношениях с любимыми в середине недели, также нужно быть осмотрительными в финансовых вопросах. О том, чего ожидать на этой недели представителям каждого знака Зодиака специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

По словам Базиленко, после окончания ретроградного движения Меркурия на прошлой неделя, мы почувствуем больше ясности в сознании и активности во всех делах, особенно в мыслительных.

С 1-го мая ещё больше динамичности придаст нам Марс, который будет в знаке Овна до 9 июня. Это говорит о том, что мы будем полны энергии и сил, появится желание активно действовать.

В начале недели Венера также сменит свое положение и войдет до 23 мая в благоприятный для нее знак Тельца, где она сможет проявить всю свою гармоничную природу. Но в середине этой недели она даст напряженную квадратуру к Плутону, что принесет напряжение в отношениях с любимыми, а также нужно быть осмотрительными в финансовых вопросах. Не стоит в этот период идти на риски, лучше грамотно обдумывать каждый свой шаг - рассказала астролог.

Также, по ее словам, с 1-го на 2-го мая Луна будет находиться в знаке Водолея и создаст ряд напряженных аспектов. Здесь нужно будет следить за своим эмоциональным состоянием и не входить в конфликты.

Как отметила астролог, эта неделя будет способствовать активному образу жизни и реализации всех задуманных планов.

ОВНЫ

На этой неделе у вас ожидается большой прилив сил, энергии и энтузиазма. Это отличное время для реализации своих планов и проектов. Вас ждет успех в финансовых вопросах. Ожидайте большую поддержку от влиятельных людей. Будьте открыты к новым идеям и не бойтесь принимать вызовы.

ТЕЛЬЦЫ

Вам предстоит неделя, где успех будет зависеть от вас. Отличный момент для активной реализации всех ваших планов. Но в середине недели у вас будет большое эмоциональное напряжение, из-за которого вы можете допустить ошибки. Будьте спокойны и сосредоточьтесь на стабильности.

БЛИЗНЕЦЫ

Несмотря на большую социальную активность вам также стоит уделить вниманию своему внутреннему миру. Разберитесь в своих истинных желаниях и в том, что происходит за вашей спиной. Много накопившихся проблем вы можете разобрать и откровенно поговорить с вашими друзьями. Найдите время для уединения и отдыха. Время подходит для духовного развития.

РАКИ

Эта неделя принесет вам хорошие возможности и большую активность в делах. Это время отлично подходит для встреч с друзьями и для новых знакомств. Ваше обаяние привлечет к вам людей. Это время для экспериментов и проб новых методов. Ваши уникальные идеи привлекут внимание. Но в начале недели избегайте нервного перенапряжения. Больше хороших эмоций.

ЛЬВЫ

Вы будете сосредоточены на карьере и достижении целей. Ваша трудоспособность и дисциплина принесут вам успех. Вам могут предложить новую должность или перейти на новую более выгодную работу. Не забывайте о балансе между работой и личной жизнью. В середине недели вы можете почувствовать большое эмоциональное напряжение.

ДЕВЫ

Ваше стремление к изменениям достигнет пика. Это отличное время для путешествий или изучения новых областей знаний. Расширьте свои горизонты. Прекрасно будет складываться работа с иностранцами. Уделите время своему самообразованию.

ВЕСЫ

Эта неделя будет для вас очень активна и наполнена разными событиями. Вам стоит опираться больше на собственную интуицию и не бояться в чем-то рискнуть. Интенсивность чувств поможет вам лучше понять себя и других. Именно сейчас вы сможете удачно завершить накопившиеся вопросы.

СКОРПИОНЫ

Эта неделя принесет вам гармонию и баланс при условии деликатности и дипломатии в отношениях с вашими партнерами как в бизнесе, так и в браке. Не стоит затрагивать в личных отношениях тему ревности или финансов. Вы сможете удачно подписать важные документы, решить любые юридические вопросы.

СТРЕЛЬЦЫ

Прекрасный и очень активный период для решения всех деловых вопросов. Удача может быть в смене работы, в налаживании отношений с коллективом. Пора заняться анализом и планированием. Ваше внимание к деталям поможет вам выявить неочевидные решения. Вас ждет удача в любви. Стоит уделить время своему здоровью.

КОЗЕРОГИ

Хорошая неделя для активного отдыха. Ваше творческое начало будет максимально активно. Используйте эту энергию для проявления себя в искусстве или других творческих проектах. Не бойтесь быть в центре внимания. Вопросы любовных отношений выйдут на первый план и будут зависеть от вашей внутренней гармонии и наполненности.

ВОДОЛЕИ

Неделя укрепления домашних уз. Проявите заботу о своей семье и близких. Это хороший период для занятий домашним уютом, купли и продажи недвижимости, решения всех бытовых вопросов. Также у вас могут быть интересные знакомства. Займитесь также своим самообразованием. В середине недели вы сможете почувствовать большое эмоциональное напряжение. Постарайтесь опираться больше на свой здравый смысл, чтобы избежать ошибок.

РЫБЫ

Эмоции будут всплеском, так что будьте готовы к глубоким разговорам и возможному разрешению давних проблем.

Ваша интуиция будет особенно сильной. Доверяйте своим предчувствиям и не бойтесь следовать за своими мечтами. Вам предстоит неделя размышлений и возможностей для финансового роста. Отличный момент для инвестиций или начала долгосрочных проектов. Сосредоточьтесь на стабильности.