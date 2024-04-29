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Активність та напруження у стосунках: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 29 квітня - 5 травня

Київ • УНН

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Цей тиждень принесе енергію і можливості для реалізації планів, але також можливу напруженість у стосунках і необхідність обережності у фінансових питаннях.

Цей тиждень сприятиме активному способу життя та реалізації  всіх задуманих планів. Однак можлива напруга у стосунках з коханими в середині тижня, також потрібно бути обачними у фінансових питаннях.  Про те, чого очікувати цього тижня представникам кожного знака Зодіаку спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко. 

За словами Базиленка, після закінчення ретроградного руху Меркурія минулого тижня, ми відчуємо більше ясності у свідомості та активності в усіх справах, особливо в розумових. 

 З 1-го травня ще більше динамічності додасть нам Марс, який буде в знаку Овна до 9 червня. Це говорить про те, що ми будемо сповнені енергії та сил, з'явиться бажання активно діяти.

На початку тижня Венера також змінить своє становище і увійде до 23 травня у сприятливий для неї знак Тельця, де вона зможе проявити всю свою гармонійну природу. Але в середині цього тижня вона дасть напружену квадратуру до Плутона, що принесе напругу у стосунках із коханими, а також потрібно бути обачними у фінансових питаннях. Не варто в цей період іти на ризики, краще грамотно обмірковувати кожен свій крок

- розповіла астролог.

Також, за її словами, з 1-го на 2-го травня Місяць перебуватиме у знаку Водолія і створить низку напружених аспектів. Тут потрібно буде стежити за своїм емоційним станом і не входити в конфлікти.

 Як зазначила астролог, цей тиждень сприятиме активному способу життя та реалізації  усіх задуманих планів.

ОВНИ 

Цього тижня у вас очікується великий приплив сил, енергії та ентузіазму. Це чудовий час для реалізації своїх планів і проєктів. На вас чекає успіх у фінансових питаннях. Очікуйте на велику підтримку від впливових людей. Будьте відкриті до нових ідей і не бійтеся приймати виклики.

ТЕЛЬЦІ

На вас чекає тиждень, де успіх залежатиме від вас. Чудовий момент для активної реалізації всіх ваших планів. Але в середині тижня у вас буде велике емоційне напруження, через яке ви можете припуститися помилок. Будьте спокійні й зосередьтеся на стабільності.

БЛИЗНЮКИ

Незважаючи на велику соціальну активність, вам також варто приділити увагу своєму внутрішньому світу. Розберіться у своїх справжніх бажаннях і в тому, що відбувається за вашою спиною.  Багато проблем, що накопичилися, ви можете розібрати і відверто поговорити з вашими друзями. Знайдіть час для усамітнення та відпочинку. Час підходить для духовного розвитку.

РАКИ

Цей тиждень принесе вам хороші можливості і велику активність у справах. Цей час чудово підходить для зустрічей із друзями і для нових знайомств. Ваша чарівність приверне до вас людей. Це час для експериментів і проб нових методів. Ваші унікальні ідеї привернуть увагу. Але на початку тижня уникайте нервового перенапруження. Більше хороших емоцій.

ЛЕВИ

Ви будете зосереджені на кар'єрі та досягненні цілей. Ваша працездатність і дисципліна принесуть вам успіх. Вам можуть запропонувати нову посаду або перейти на нову більш вигідну роботу. Не забувайте про баланс між роботою та особистим життям. У середині тижня ви можете відчути велике емоційне напруження.

ДІВИ

Ваше прагнення до змін досягне піку. Це чудовий час для подорожей або вивчення нових галузей знань. Розширте свої горизонти. Прекрасно складатиметься робота з іноземцями. Приділіть час своїй самоосвіті. 

ТЕРЕЗИ

Цей тиждень буде для вас дуже активним і наповненим різними подіями. Вам варто спиратися більше на власну інтуїцію і не боятися в чомусь ризикнути. Інтенсивність почуттів допоможе вам краще зрозуміти себе та інших. Саме зараз ви зможете вдало вирішити питання, що накопичилися.

СКОРПІОНИ

Цей тиждень принесе вам гармонію і баланс за умови делікатності та дипломатії у відносинах із вашими партнерами як у бізнесі, так і в шлюбі. Не варто зачіпати в особистих стосунках тему ревнощів або фінансів. Ви зможете вдало підписати важливі документи, вирішити будь-які юридичні питання.

СТРІЛЬЦІ 

Чудовий і дуже активний період для вирішення всіх ділових питань. Удача може бути в зміні роботи, у налагодженні стосунків із колективом. Час зайнятися аналізом і плануванням. Ваша увага до деталей допоможе вам виявити неочевидні рішення. На вас чекає удача в коханні. Варто приділити час своєму здоров'ю.

КОЗЕРОГИ

Гарний тиждень для активного відпочинку. Ваша творча натура буде максимально активною. Використовуйте цю енергію для прояву себе в мистецтві або інших творчих проєктах. Не бійтеся бути в центрі уваги. Питання любовних стосунків вийдуть на перший план і залежатимуть від вашої внутрішньої гармонії та наповненості. 

ВОДОЛІЇ

Тиждень зміцнення домашніх уз. Проявіть турботу про свою сім'ю і близьких. Це хороший період для занять домашнім затишком, купівлі та продажу нерухомості, вирішення всіх побутових питань. Також у вас можуть бути цікаві знайомства. Займіться також своєю самоосвітою. У середині тижня ви зможете відчути велике емоційне напруження. Намагайтесь спиратися більше на свій здоровий глузд, щоб уникнути помилок.

 РИБИ

Емоції будуть сплеском, тож будьте готові до глибоких розмов і можливого вирішення давніх проблем. 

 Ваша інтуїція буде особливо сильною. Довіряйте своїм передчуттям і не бійтеся слідувати за своїми мріями. На вас чекає тиждень роздумів і можливостей для фінансового зростання. Чудовий момент для інвестицій або початку довгострокових проєктів. Зосередьтеся на стабільності.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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