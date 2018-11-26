В РФ есть планы по расчленению Украины - Климкин

“Не нужно быть Джеймсом Бондом или каким супер героем, в РФ есть планы относительно Мариуполя и всего побережья. Я считаю, что по совокупности всех милитаристских и не милитаристских действий в РФ есть планы и по отношению ко всему югу к Приднестровью и в отношении расчленение Украины”, — сказал министр.

П.Климкин также отметил, что не нужно недооценивать врага.

Как сообщал УНН, сотрудники ФСБ опросили украинских военнослужащих, задержанных в Керченском проливе. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ, распространил видео допроса.