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У РФ є плани стосовно розчленування України - Клімкін

У РФ є плани стосовно розчленування України - Клімкін

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Міністр закордоннних справ Павло Клімкін в ефірі програми “Свобода слова” висловив переконання, що у РФ є плани стосовно розчленування України, повідомляє УНН.

“Не потрібно бути Джеймсом Бондом чи якимось супер героєм, що у РФ є плани стосовно Маріуполя і всього узбережжя. Я вважаю, що за сукупністю всіх мілітарних і не мілітарних дій у РФ є плани і стосовно всього півдня до Придністров’я і стосовно розчленування України”, — сказав міністр.

П.Клімкін також наголосив на тому, що не потрібно недооцінювати ворога.

Як повідомляв УНН, співробітники ФСБ опитали українських військовослужбовців, затриманих в Керченській протоці. Про це ТАРС повідомили в Центрі громадських зв’язків ФСБ, який поширив відео допиту.

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