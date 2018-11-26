У РФ є плани стосовно розчленування України - Клімкін

“Не потрібно бути Джеймсом Бондом чи якимось супер героєм, що у РФ є плани стосовно Маріуполя і всього узбережжя. Я вважаю, що за сукупністю всіх мілітарних і не мілітарних дій у РФ є плани і стосовно всього півдня до Придністров’я і стосовно розчленування України”, — сказав міністр.

П.Клімкін також наголосив на тому, що не потрібно недооцінювати ворога.

Як повідомляв УНН, співробітники ФСБ опитали українських військовослужбовців, затриманих в Керченській протоці. Про це ТАРС повідомили в Центрі громадських зв’язків ФСБ, який поширив відео допиту.