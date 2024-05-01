россияне выставили расстрелянные трамваи из Мариуполя на "развлекательной выставке"

россияне устроили "тематическую развлекательную выставку", где выставили расстрелянные трамваи из Мариуполя, которые уничтожили оккупационные войска во время блокады города. Об этом пишет УНН со ссылкой на Мариупольский городской совет.

Детали

Частный музей техники устроил тематическую развлекательную выставку "Майовка в музее". В его экспозиции также представлены два полуразрушенных трамвая из Мариуполя. Они были повреждены россиянами во время блокады украинского города - рассказали в горсовете.

Там уверены, что такие действия рф являются доказательством того, что российская армия целилась не по военным объектам, а по гражданской инфраструктуре Мариуполя.

В Мариуполе захватчики заселяют приезжих рабочих в отстроенные дома, собственники жилья остаются ни с чем – Мариупольский совет

Также в рамках выставки проводится фестиваль "Военной полевой кухни", который воссоздает быт солдат времен Первой и Второй мировых войн.

А еще (запланирована - ред.) выставка "Войны и люди", где будут рассказывать истории тех, кто героически и мужественно встретил вызов войны. Таким образом, российским детям постепенно навязывают норму не мира, а войны - рассказали в Мариупольском городском совете.

Дополнение

Отмечается, что во время блокады и оккупации россияне разрушили в Мариуполе 90% важной критической инфраструктуры. Сейчас в оккупированных школах насаждается искаженная хронология тех событий, чтобы переписать историю города, уничтожить следы военных преступлений и оправдать расстрел мирного украинского города.

Напомним

россияне разобрали одно из старейших учебных заведений Мариуполя - мариупольскую коллегиум-школу № 1, которая пережила две Мировые войны.