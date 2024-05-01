россияне выставили расстрелянные трамваи из Мариуполя на "развлекательной выставке"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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mariupolМариуполь
Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
  •  106338 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
  •  106129 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
  •  118205 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
29 апреля 2024, 17:02  •  148791 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
29 апреля 2024, 08:13  •  148436 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  204473 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  168853 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  187195 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  161237 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  143051 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

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29 апреля 2024, 12:29  •  187169 просмотра
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Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

29 апреля 2024, 11:08  •  190001 просмотра

россияне выставили расстрелянные трамваи из Мариуполя на "развлекательной выставке"

россияне организовали выставку уничтоженных трамваев из Мариуполя как «развлечение», искажая историю оккупации и уничтожения украинского города.

Общество •   •  4515 просмотра
россияне выставили расстрелянные трамваи из Мариуполя на "развлекательной выставке"

Для защиты подземных газохранилищ: "Нафтогаз" призвал партнеров усилить ПВО Украины

Украина нуждается в большем количестве систем противовоздушной обороны от международных партнеров для защиты своих подземных хранилищ газа, которые имеют решающее значение для энергетической безопасности Европы.

Война •   •  4542 просмотра
Для защиты подземных газохранилищ: "Нафтогаз" призвал партнеров усилить ПВО Украины

Пентагон призвал партнеров передать Украине ЗРК Patriot

На фоне российских ракетных атак глава Пентагона Ллойд Остин призвал страны, имеющие зенитно-ракетные комплексы Patriot, передать их Украине, подчеркнув, что противовоздушная оборона является ключевой темой на последнем заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Война •   •  6277 просмотра
Пентагон призвал партнеров передать Украине ЗРК Patriot

Президент Грузии призвала силовиков прекратить разгон протестующих в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала Министерство внутренних дел прекратить применение непропорциональной силы против мирных протестующих, выступающих против закона об "иностранных агентах", осудив насилие во время Страстной недели.

Новости Мира •   •  5394 просмотра
Президент Грузии призвала силовиков прекратить разгон протестующих в Тбилиси

Страны G7 обещают работать над уменьшением зависимости от российской атомной энергетики

Министры энергетики G7 договорились работать над уменьшением зависимости своих стран от российских товаров, связанных с ядерной промышленностью, в том числе способствовать диверсификации цепочки поставок ядерного топлива, свободной от российского влияния.

Новости Мира •   •  5359 просмотра
Страны G7 обещают работать над уменьшением зависимости от российской атомной энергетики

На юге Украины объявили воздушную тревогу: в Одессе прогремело несколько взрывов

На юге Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки баллистических ракет, после чего в Одессе произошли прозвучали взрывы. Местные власти призывают жителей региона оставаться в укрытиях.

Война •   •  7532 просмотра
На юге Украины объявили воздушную тревогу: в Одессе прогремело несколько взрывов

Израиль планирует снять с вооружения ЗРК Patriot - СМИ

Израиль планирует в течение двух месяцев вывести из эксплуатации устаревшие системы противовоздушной обороны Patriot и заменить их более современными системами, такими как David's Sling и Iron Dome.

Новости Мира •   •  6689 просмотра
Израиль планирует снять с вооружения ЗРК Patriot - СМИ

Протесты в Грузии: полиция пыталась разогнать несогласных с законом "об иноагентах" слезоточивым газом, водометами и резиновыми пулями

Полиция Грузии применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули против протестующих, которые собрались у здания парламента, чтобы выразить несогласие с предложенным законопроектом об "иностранных агентах", ранены по меньшей мере 20 человек.

Криминал и ЧП •   •  6871 просмотра
Протесты в Грузии: полиция пыталась разогнать несогласных с законом "об иноагентах" слезоточивым газом, водометами и резиновыми пулями

В мае США и Китай обсудят сотрудничество в сфере климата

Американский дипломат по вопросам изменения климата Джон Подеста встретится с китайским коллегой в Вашингтоне, в мае для двусторонних переговоров по сотрудничеству в сфере изменения климата.

Новости Мира •   •  6800 просмотра
В мае США и Китай обсудят сотрудничество в сфере климата

Норвегия выделит на поддержку Украины более 600 миллионов долларов

Норвегия увеличит свою поддержку Украине на 7 млрд норвежских крон ($600 млн) в 2024 году, из которых 6 млрд норвежских крон будет направлено на противовоздушную оборону, а 1 млрд норвежских крон - на другую гражданскую поддержку, в результате чего общий объем норвежской помощи Украине в 2024 году составит 22 млрд норвежских крон.

Война •   •  10414 просмотра
Норвегия выделит на поддержку Украины более 600 миллионов долларов