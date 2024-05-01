росіяни виставили розстріляні трамваї з Маріуполя на "розважальній виставці"
Київ • УНН
Росіяни організували виставку знищених трамваїв з Маріуполя як "розвагу", спотворюючи історію окупації та знищення українського міста.
росіяни влаштували "тематичну розважальну виставку", де виставили розстріляні трамваї з Маріуполя, які знищили окупаційні війська під час блокади міста. про це пише УНН з посиланням на Маріупольську міську раду.
Деталі
Приватний музей техніки влаштував тематичну розважальну виставку "Майовка в музеї". В його експозиції також представлені два напівзруйнованих трамваї із Маріуполя. Вони були пошкоджені росіянами під час блокади українського міста
Там впевнені, що такі дії рф є доказом того, що російська армія цілилась не по військових об’єктах, а по цивільній інфраструктурі Маріуполя.
У Маріуполі загарбники заселяють приїжджих робітників у відбудовані будинки, власники житла залишаються ні з чим - Маріупольська рада26.04.24, 12:21 • 24392 перегляди
Також у межах виставки проводиться фестиваль "Військової польової кухні", який відтворює побут солдатів часів Першої та Другої світових війн.
А ще (запланована - ред.) виставка "Війни та люди", де будуть розповідати історії тих, хто героїчно та мужньо зустрів виклик війни. Таким чином, російським дітям поступово нав’язують норму не миру, а війни
Доповнення
Зазначається, що під час блокади та окупації росіяни зруйнували у Маріуполі 90% важливої критичної інфраструктури. Наразі в окупованих школах насаджується викривлена хронологія тих подій, аби переписати історію міста, знищити сліди воєнних злочинів та виправдати розстріл мирного українського міста.
Нагадаємо
росіяни розібрали один з найстаріших навчальних закладів Маріуполя - маріупольську колегіум-школу № 1, яка пережила дві Світові війни.