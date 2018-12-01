Волкер призвал Европу ввести санкции против РФ через агрессию в Керченском проливе

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Представитель Госдепартамента США в Украине Курт Волкер призвал Европу рассмотреть вопрос введения дополнительных санкций против России в связи с инцидентом в Керченском проливе и заверил, что США поступят так же. Сообщает УНН со ссылкой на немецкое издание Suddeutsche Zeitung.