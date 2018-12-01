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8 марта, 13:20 • 89101 просмотра

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Волкер призвал Европу ввести санкции против РФ через агрессию в Керченском проливе

Волкер призвал Европу ввести санкции против РФ через агрессию в Керченском проливе

Киев  •  УНН

 • 12070 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Представитель Госдепартамента США в Украине Курт Волкер призвал Европу рассмотреть вопрос введения дополнительных санкций против России в связи с инцидентом в Керченском проливе и заверил, что США поступят так же. Сообщает УНН со ссылкой на немецкое издание Suddeutsche Zeitung.

"Было бы очень хорошо, если бы европейцы рассмотрели возможность дополнительных санкций (против России - ред.). Мы в Вашингтоне сделали бы то же самое", - отметил Волкер.

Он призвал Москву "освободить украинские корабли и моряков и вернуться за стол переговоров с целью урегулировать конфликт на долгосрочную перспективу".

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Курт Волкер добавил, что госсекретарь США Майкл Помпео провел телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко после того, как Киев принял решение ввести военное положение.

"Военное положение, необходимость которого я не хочу оценивать, не должно препятствовать демократическому процессу внутри Украины", - добавил спецпредставитель Госдепа.

Напомним, Президент США Дональд Трамп объявил, что отменяет свою встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита "Большой двадцатки" и посоветовал сделать это всем другим мировым лидерам.

После этого, на открытии саммита "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не поздоровались.

Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

26 ноября Верховная Рада после консультаций одобрил военное положение, но только на 30 дней и в отдельных областях. Указом Президента предусмотрено ввести в Украине военное положение с 14 часов 26 ноября 2018 на 30 суток до 14 часов 26 декабря 2018.

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