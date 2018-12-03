Украина пожаловалась на Россию в Международную морскую организацию
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Украина заявила протест в комитете по безопасности на море Международной морской организации (IМО) в связи с вооруженным нападением на украинские военные катера. 34 страны-члены IМО поддержали позицию Украины. Об этом сообщило Посольство Украины в Соединенном королевстве Великобритании и Северной Ирландии, передает УНН.
“3 декабря 2018 года украинская делегация в Комитете по безопасности на море Международной морской организации (ИМО) выразила категорический протест Российской Федерации в связи с вооруженным нападением и захватом в плен трех украинских военных катеров и членов их экипажей”, — говорится в сообщении.
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Украинская сторона осудила многочисленные факты дискриминационных проверок судов, следующих в украинские порты, что является нарушением Конвенции ООН по морскому праву и двусторонних украинский-российских соглашений.
В поддержку позиции Украины высказались делегации 34 стран-членов ИМО, среди которых Австралия, Великобритания, Грузия, Канада, ФРГ, Франция и США, которые поддержали требования украинской стороны и осудили очередной акт вооруженной агрессии России против Украины.
Напомним, агрессию РФ против Украины подробно обсудят в ЕС на следующей неделе.
25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя — из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
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В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.
24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.
В России заявили, что в московское СИЗО “Лефортово” из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице “Матросской тишины”. Украина впоследствии подтвердила информацию о переправке военных в Россию.