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Виправдань застосуванню РФ сили у районі Керченської протоки немає - Столтенберг

Виправдань застосуванню РФ сили у районі Керченської протоки немає - Столтенберг

Київ • УНН

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БРЮССЕЛЬ-КИЇВ. 3 грудня. УНН. Українські човни, як військові, так і цивільні, мають право ходити через Керченську протоку та в Азовському морі, і такому застосуванню сили, як це сталося із захопленням росіянами суден ВМС ЗСУ, немає виправдання. Про це у понеділок під час брифінгу заявив Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг, передає кореспондент УНН.

"Завтра ми зустрінемось з нашими партнерами – Грузією і Україною. Обидві ці країни зіштовхнулись з безпековими викликами від Росії, і ми продовжимо надавати обом країнам практичну і політичну підтримку", - сказав Генсек.

Столтенберг згадав, що тиждень тому Росія захопила українські судна і їхні екіпажі у районі Керченської протоки.

"Немає виправдання такому застосуванню сили. Ми закликаємо до спокою і стриманності. Росія має звільнити українських моряків та судна, вона також має забезпечити свободу судноплавства і надати доступ до українських портів в Азовському морі. Українські човни, як військові, так і цивільні, мають право ходити через Керченську протоку та в Азовському морі", - заявив він.

За словами Столтенберга, НАТО всіляко підтримує Україну, зокрема, допомагаючи модернізувати Збройні сили та протистояти гібридним кіберзагрозам, крім того, декілька союзників НАТО надають допомогу на двосторонньому рівні. Генеральний секретар нагадав також, що НАТО збільшило свою присутність в Чорному морі з 80 до 120 кораблів.

"Я думаю, те що ми (НАТО - ред.) робимо, є важливим, надання цієї практичної і політичної підтримки Україні, і те, що ми збільшили присутність у регіоні Чорного моря. Ще трохи зарано говорити про те, що будуть обговорювати міністри (закордонних справ – ред.) на своїй зустрічі завтра, але я очікую, що союзники висловлять велике занепокоєння ситуацією і надішлють чіткий месседж для Росії щодо важливості невикористання того факту, що вона незаконно анексувала Крим і потім незаконно збудувала там міст, а тепер використовує міст та нелегальну анексію Криму для того, перешкоджати руху українських суден", - сказав Генсек НАТО.

Нагадаємо, Столтенберг відповів на прохання Порошенка про військові кораблі НАТО.

25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.

У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.

24 українських моряків заарештували у Криму 27 і 28 листопада на два місяці.

У Росії заявили, що у московське СІЗО "Лефортово" з окупованого Криму доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матроської тиші". Україна згодом підтвердила інформацію про переправлення військових до Росії.

Українські Національні Новини

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