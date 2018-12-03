Оправданий применению РФ силы в районе Керченского пролива нет - Столтенберг

"Завтра мы встретимся с нашими партнерами - Грузией и Украиной. Обе эти страны столкнулись с вызовами относительно безопасности от России, и мы продолжим оказывать обеим странам практическую и политическую поддержку", - сказал Генсек.

Столтенберг напомнил, что неделю назад Россия захватила украинские суда и их экипажи в районе Керченского пролива.

"Нет оправдания такому применению силы. Мы призываем к спокойствию и сдержанности. Россия должна освободить украинских моряков и суда, она также должна обеспечить свободу судоходства и предоставить доступ к украинским портам в Азовском море. Украинские судна, как военные, так и гражданские, имеют право ходить через Керченский пролив и в Азовском море", - заявил он.

По словам Столтенберга, НАТО всячески поддерживает Украину, в частности, помогая модернизировать вооруженные силы и противостоять гибридным киберугрозами, кроме того, несколько союзников НАТО оказывают помощь на двустороннем уровне. Генеральный секретарь напомнил также, что НАТО увеличило свое присутствие в Черном море с 80 до 120 кораблей.

"Я думаю, то, что мы (НАТО - ред.) делаем, важно, предоставление этой практической и политической поддержки Украине, и то, что мы увеличили присутствие в регионе Черного моря. Еще немного рано говорить о том, что будут обсуждать министры (иностранных дел - ред.) на своей встрече завтра, но я ожидаю, что союзники выразят большое беспокойство ситуацией и пришлют четкий месседж для России о важности неиспользования того факта, что она незаконно аннексировала Крым и затем незаконно построила там мост, а теперь использует мост и нелегальную аннексию Крым для того, чтобі препятствовать движению украинских судов", - сказал Генсек НАТО.

Напомним, Столтенберг ответил на просьбу Порошенко о военных кораблях НАТО.

25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.

24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.

В России заявили, что в московское СИЗО "Лефортово" из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице "Матросской тишины". Украина позже подтвердила информацию о переправке военных в Россию.