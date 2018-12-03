Столтенберг відповів на прохання Порошенко про військові кораблі НАТО
Київ • УНН
БРЮССЕЛЬ-КИЇВ. 3 грудня. УНН. НАТО сильно збільшило свою присутність у Чорному морі у порівнянні з минулим роком. Про це у понеділок під час брифінгу заявив Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, коментуючи заклик Президента України Петра Порошенка спрямувати військові кораблі Альянсу в Азовське море після російської агресії біля Керченської протоки передає кореспондент УНН.
Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи будуть кораблі НАТО направлені в Азовське море і як НАТО реагує на такий запит, Столтенберг зазначив, що НАТО суттєво збільшило свою присутність в регіоні і уважно стежить за обстановкою.
"НАТО всюди збільшило свою присутність у Чорному морі, значно збільшило кількість днів, яку ці кораблі проводять в морі цього року у порівнянні з минулим роком, ми проводимо значно більше патрулювання повітряного простору, і ми також пильно моніторимо ситуацію в регіоні", - сказав він.
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При цьому про Азовське море Столтенберг не згадав.
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Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко закликав країни НАТО спрямувати військові кораблі в Чорне та Азовське моря після російської агресії у районі Керченської протоки.
У той же час у НАТО заявили, що Північноатлантичний альянс вже має сильну присутність у Чорноморському регіоні.