Столтенберг відповів на прохання Порошенко про військові кораблі НАТО

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи будуть кораблі НАТО направлені в Азовське море і як НАТО реагує на такий запит, Столтенберг зазначив, що НАТО суттєво збільшило свою присутність в регіоні і уважно стежить за обстановкою.



"НАТО всюди збільшило свою присутність у Чорному морі, значно збільшило кількість днів, яку ці кораблі проводять в морі цього року у порівнянні з минулим роком, ми проводимо значно більше патрулювання повітряного простору, і ми також пильно моніторимо ситуацію в регіоні", - сказав він.



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При цьому про Азовське море Столтенберг не згадав.

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Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко закликав країни НАТО спрямувати військові кораблі в Чорне та Азовське моря після російської агресії у районі Керченської протоки.

У той же час у НАТО заявили, що Північноатлантичний альянс вже має сильну присутність у Чорноморському регіоні.