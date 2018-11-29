У НАТО заявили, що їхні кораблі вже у Чорному морі

Лунгеску заявила, що кораблі НАТО регулярно проводять патрулювання та навчання в Чорному морі, і що вони провели там 120 днів цього року порівняно з 80-ма у 2017 році.

Вона зазначила, що кілька союзників по НАТО проводять патрулювання повітряного простору у регіоні, додавши, що Болгарія, Румунія та Туреччина, які є членами НАТО, межують з Чорним морем і мають там свою військову техніку.

"У Чорному морі вже велика (присутність – ред.) НАТО, і ми будемо продовжувати оцінювати свою присутність у регіоні", - сказала Лунгеску.

Хоча НАТО і засудило дії Росії, як зазначає видання, не очікується, що Альянс відправить кораблі в Азовське море, розгортання яких може викликати конфронтацію з Росією.

Нагадаємо, раніше Президент України Петро Порошенко закликав країни НАТО спрямувати військові кораблі в Чорне та Азовське моря після російської агресії у районі Керченської протоки.