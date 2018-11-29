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В НАТО заявили, что их корабли уже в Черном море

В НАТО заявили, что их корабли уже в Черном море

Киев  •  УНН

 • 25240 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Североатлантическом альянсе заявили, что уже имеют сильное присутствие в Черноморском регионе. Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску, сообщает Associated Press после призыва Президента Петра Порошенко к НАТО направить военные корабли в Черное и Азовское моря, передает УНН.

Лунгеску заявила, что корабли НАТО регулярно проводят патрулирование и учения в Черном море, и они провели там 120 дней в этом году по сравнению с 80-ю в 2017 году.

Она отметила, что несколько союзников по НАТО проводят патрулирование воздушного пространства в регионе, добавив, что Болгария, Румыния и Турция, которые являются членами НАТО, граничат с Черным морем и имеют там свою военную технику.

"В Черном море уже большое (присутствие - ред.) НАТО, и мы будем продолжать оценивать свое присутствие в регионе", - сказала Лунгеску.

Хотя НАТО и осудило действия России, как отмечает издание, не ожидается, что Альянс отправит корабли в Азовское море, развертывание которых может вызвать конфронтацию с Россией.

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко призвал страны НАТО направить военные корабли в Черное и Азовское моря после российской агрессии в районе Керченского пролива.

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