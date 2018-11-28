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Україна очікує кораблі НАТО у Чорному морі - Президент

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Україна запропонувала державам-союзникам НАТО направити декілька своїх кораблів у Чорне море для підтримання безпеки у регіоні. Про це заявив Президент України Петро Порошенко в інтерв’ю NBC, передає УНН.

Україна очікує кораблі НАТО у Чорному морі - Президент

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"Ми запропонували, приміром, щоб декілька кораблів НАТО зайшли і були присутніми у Чорному морі, тому що це точка глобальної безпеки. І ми будемо обговорювати, яка нація представлятиме цей фрегат, але це точно має бути країна НАТО. Щоб не дати більше Росії поводити себе так", - заявив Порошенко.

Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. 

У Генштабі ЗСУ заявили, що загалом йдеться про 23 особи - троє поранених, які перебувають у міській лікарні імені Пирогова у місті Керчі, і ще 20, які перебувають у різних місцях, які не відомі.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

26 листопада Верховна Рада після консультацій схвалила воєнний стан, але лише на 30 днів та в окремих областях.

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