Украина ожидает корабли НАТО в Черном море - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Украина предложила государствам-союзникам НАТО направить несколько своих кораблей в Черное море для обеспечения безопасности в регионе. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в интервью NBC, передает УНН.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина обсуждает с государствами-партнерами общее присутствие в Черноморском регионе
"Мы предложили, например, чтобы несколько кораблей НАТО зашли и присутствовали в Черном море, потому что это точка глобальной безопасности. И мы будем обсуждать, какая нация будет представлять этот фрегат, но это точно должна быть страна НАТО. Чтобы не дать больше России вести себя так", - заявил Порошенко.
Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации , указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.
В Генштабе ВСУ заявили, что всего речь идет о 23 людях - троих раненых, которые находятся в городской больнице имени Пирогова в городе Керчи, и еще 20 находящихся в разных местах, которые не известны.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
26 ноября Верховная Рада после консультаций одобрила военное положение, но только на 30 дней и в отдельных областях.