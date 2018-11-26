Україна обговорює з державами-партнерами спільну присутність в Чорноморському регіоні

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Україна має знайти нові рішення в контексті співпраці з державами-партнерами щодо безпеки в Чорноморському регіоні. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін за підсумками брифінгу для дипломатичного корпусу у зв’язку з черговим актом агресії Росії проти України, передає кореспондент УНН.