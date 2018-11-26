Україна обговорює з державами-партнерами спільну присутність в Чорноморському регіоні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Україна має знайти нові рішення в контексті співпраці з державами-партнерами щодо безпеки в Чорноморському регіоні. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін за підсумками брифінгу для дипломатичного корпусу у зв’язку з черговим актом агресії Росії проти України, передає кореспондент УНН.
“Ми працюємо з нашими партнерами з метою зміцнення санкцій, зміцнення тиску на РФ. Ми прекрасно розуміємо, що чорноморська безпека під фундаментальною загрозою. Ми маємо знайти нові рішення в контексті співпраці щодо чорноморської безпеки. Це може бути і спільна присутність — ми говоримо про таку присутність, і інші заходи”, — сказав міністр.
Він нагадав, що сьогодні в Брюсселі відбудеться засідання комісія Україна — НАТО.
“Ми будемо говорити з нашими партнерами про те, яких заходів нам потрібно вжити для того, щоб знайти відповідь актам агресії з боку РФ”, — додав Клімкін.
Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.
У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.
ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні у понеділок, 26 листопада, яке скликано на 16:00.
Збройні сили України привели в повну боєготовність.
Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.