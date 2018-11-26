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Украина обсуждает с партнерами совместное присутствие в Черноморском регионе

Украина обсуждает с партнерами совместное присутствие в Черноморском регионе

Киев  •  УНН

 • 8066 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Украина должна найти новые решения в контексте сотрудничества с государствами-партнерами безопасности в Черноморском регионе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам брифинга для дипломатического корпуса в связи с очередным актом агрессии России против Украины, передает корреспондент УНН.

“Мы работаем с нашими партнерами с целью укрепления санкций, усиления давления на РФ. Мы прекрасно понимаем, что черноморская безопасность под фундаментальной угрозой. Мы должны найти новые решения в контексте сотрудничества по черноморской безопасности. Это может быть и совместное присутствие — мы говорим о таком присутствии, и другие мероприятия”, — сказал министр.

Он напомнил, что сегодня в Брюсселе состоится заседание комиссия Украина — НАТО.

“Мы будем говорить с нашими партнерами о том, какие меры нам нужно предпринять для того, чтобы найти ответ актам агрессии со стороны РФ”, — добавил Климкин.

Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и взятии в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых — тяжело.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.

Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.

Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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