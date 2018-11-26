Украина обсуждает с партнерами совместное присутствие в Черноморском регионе
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Украина должна найти новые решения в контексте сотрудничества с государствами-партнерами безопасности в Черноморском регионе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам брифинга для дипломатического корпуса в связи с очередным актом агрессии России против Украины, передает корреспондент УНН.
“Мы работаем с нашими партнерами с целью укрепления санкций, усиления давления на РФ. Мы прекрасно понимаем, что черноморская безопасность под фундаментальной угрозой. Мы должны найти новые решения в контексте сотрудничества по черноморской безопасности. Это может быть и совместное присутствие — мы говорим о таком присутствии, и другие мероприятия”, — сказал министр.
Он напомнил, что сегодня в Брюсселе состоится заседание комиссия Украина — НАТО.
“Мы будем говорить с нашими партнерами о том, какие меры нам нужно предпринять для того, чтобы найти ответ актам агрессии со стороны РФ”, — добавил Климкин.
Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и взятии в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых — тяжело.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.
Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.
Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.