Порошенко закликав країни НАТО направити військові кораблі в Азовське море

“Німеччина є одним із наших найближчих союзників, і ми сподіваємось, що держави НАТО зараз готові надіслати військові кораблі до Азовського моря, щоб допомогти Україні. Президент Росії Путін не хоче нічого іншого, крім Азовського моря”, — сказав П.Порошенко.

За словами глави української держави, єдина мова, яку Путін розуміє — це єдність західного світу.

“Німеччина має запитати себе: що Путін робитиме далі, якщо його не зупинити?” — наголосив він.

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Як повідомляв УНН, раніше український президент заявив, що Україна запропонувала державам-союзникам НАТО направити декілька своїх кораблів у Чорне море для підтримання безпеки у регіоні.

Нагадаємо, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

У зв'язку з цим в Україні було ухвалено рішення запровадити воєнний стан у 10 областях.