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Німеччина відкинула заклик України відправити військові кораблі у Чорне море - ЗМІ

Німеччина відкинула заклик України відправити військові кораблі у Чорне море - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Уряд Німеччини відхилив заклик українського посла посилити тиск на Росію і відправити німецькі військові кораблі в Чорне море. Про це заявив прес-секретар федерального уряду Штеффен Зайберт, передає УНН з посиланням на DW.

Так, за словами словами Зайберта, “в даний час найголовніше — стриманість і діалог”.

У свою чергу, представник німецького МЗС повідомив виданню, що “відправка німецьких кораблів до узбережжя Криму не планується”, оскільки Німеччина домагається “від обох сторін стриманості і зниження ескалації”.

Зайберт закликав Росію звільнити українських моряків і повернути Україні захоплені в Чорному морі судна. Він також розкритикував Росію, оскільки, з німецької точки зору, немає виправдання використанню нею військової сили в даному випадку.

Німеччина підтримує “територіальну цілісність України і її повний суверенітет”, в тому числі і “права на судноплавство в Керченській протоці”, — зазначив прес-секретар уряду ФРН.

Водночас він вказав, що введення нових санкцій проти Кремля можливо лише при схваленні їх усіма країнами ЄС. Для цього спочатку потрібно провести переговори з усіма партнерами в Євросоюзі, і Зайберт, за його словами, не збирається передбачати їх можливий результат. При цьому він нагадав, що ЄС продовжив діючі санкції щодо Росії до 31 січня 2019 року.

Зазначимо, раніше в інтерв’ю німецькому виданню Bild Президент України Петро Порошенко заявив, що “Німеччина — один з найближчих союзників, і ми сподіваємося, що у НАТО держави зараз готові перемістити морські кораблі в Азовське море, щоб допомогти Україні”.

Подібну заяву Президент раніше зробив в інтерв’ю виданню NBC, закликаючи країни НАТО збільшити військову присутність у Чорному морі.

Як повідомляв УНН, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з цього приводу категоричний протест Російської Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

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