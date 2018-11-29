Германия отвергла призыв Украины отправить военные корабли в Черное море - СМИ

Так, по словам словам Зайберта, “в настоящее время самое главное — сдержанность и диалог”.

В свою очередь, представитель немецкого МИД сообщил изданию, что “отправка немецких кораблей к побережью Крыма не планируется”, поскольку Германия добивается “от обеих сторон сдержанности и снижения эскалации”.

Зайберт призвал Россию освободить украинских моряков и вернуть Украинк захвачены в Черном море судна. Он также раскритиковал Россию, поскольку, с немецкой точки зрения, нет оправдания использованию ею военной силы в данном случае.

Германия поддерживает “территориальную целостность Украины и ее полный суверенитет”, в том числе и “права на судоходство в Керченском проливе”, — отметил пресс-секретарь правительства ФРГ.

В то же время он указал, что введение новых санкций против Кремля возможно только при одобрении их всеми странами ЕС. Для этого сначала нужно провести переговоры со всеми партнерами в Евросоюзе, и Зайберт, по его словам, не собирается предсказывать их возможный результат. При этом он напомнил, что ЕС продлил действующие санкции в отношении России до 31 января 2019 года.

Отметим, ранее в интервью немецкому изданию Bild Президент Украины Петр Порошенко заявил, что “Германия — один из ближайших союзников, и мы надеемся, что в НАТО государства сейчас готовы переместить морские корабли в Азовское море, чтобы помочь Украине”.

Подобное заявление Президент ранее сделал в интервью изданию NBC, призывая страны НАТО должны увеличить военное присутствие в Черном море.

Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь — из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.