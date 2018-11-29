Порошенко призвал страны НАТО направить военные корабли в Азовское море
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко призвал страны НАТО направить военные корабли в Азовское море после российской агрессии возле Керченского пролива. Об этом Президент заявил в интервью немецкому изданию Bild, передает УНН.
"Германия является одним из ближайших союзников, и мы надеемся, что государства НАТО сейчас готовы прислать военные корабли к Азовскому морю, чтобы помочь Украине. Президент России Путин не хочет ничего другого, кроме Азовского моря", - сказал П.Порошенко.
По словам главы украинского государства, единственный язык, который Путин понимает - это единство западного мира.
"Германия должна спросить себя: что Путин будет делать дальше, если его не остановить?" - отметил он.
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Как сообщал УНН, ранее украинский президент заявил, что Украина предложила государствам-союзникам НАТО направить несколько своих кораблей в Черное море для обеспечения безопасности в регионе.
Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.
В связи с этим в Украине было принято решение ввести военное положение в 10 областях.