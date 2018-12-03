Столтенберг ответил на просьбу Порошенко о военных кораблях НАТО

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 83984 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 103479 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 138445 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 136359 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132362 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126494 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164575 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117952 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141535 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145348 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Столтенберг ответил на просьбу Порошенко о военных кораблях НАТО

Столтенберг ответил на просьбу Порошенко о военных кораблях НАТО

Киев  •  УНН

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БРЮССЕЛЬ-КИЕВ. 3 декабря. УНН. НАТО сильно увеличило свое присутствие в Черном море по сравнению с прошлым годом. Об этом в понедельник на брифинге заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя призыв Президента Украины Петра Порошенко направить военные корабли Альянса в Азовское море после российской агрессии у Керченского пролива передает корреспондент УНН.

Отвечая на вопрос журналиста о том, будут ли корабли НАТО направлены в Азовское море и как НАТО реагирует на запрос, Столтенберг отметил, что НАТО существенно увеличило свое присутствие в регионе и внимательно следит за обстановкой.

"НАТО везде увеличило свое присутствие в Черном море, значительно увеличило количество дней, которые эти корабли проводят в море в этом году по сравнению с прошлым годом, мы проводим гораздо больше патрулирование воздушного пространства, и мы также внимательно мониторим ситуацию в регионе", - сказал он.

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При этом об Азовском море Столтенберг не вспомнил.

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Напомним, Президент Украины Петр Порошенко призвал страны НАТО направить военные корабли в Черное и Азовское моря после российской агрессии в районе Керченского пролива.

В то же время в НАТО заявили, что Североатлантический альянс уже имеет сильное присутствие в Черноморском регионе.

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