Столтенберг ответил на просьбу Порошенко о военных кораблях НАТО

Отвечая на вопрос журналиста о том, будут ли корабли НАТО направлены в Азовское море и как НАТО реагирует на запрос, Столтенберг отметил, что НАТО существенно увеличило свое присутствие в регионе и внимательно следит за обстановкой.



"НАТО везде увеличило свое присутствие в Черном море, значительно увеличило количество дней, которые эти корабли проводят в море в этом году по сравнению с прошлым годом, мы проводим гораздо больше патрулирование воздушного пространства, и мы также внимательно мониторим ситуацию в регионе", - сказал он.



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При этом об Азовском море Столтенберг не вспомнил.

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Напомним, Президент Украины Петр Порошенко призвал страны НАТО направить военные корабли в Черное и Азовское моря после российской агрессии в районе Керченского пролива.

В то же время в НАТО заявили, что Североатлантический альянс уже имеет сильное присутствие в Черноморском регионе.