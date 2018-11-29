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Країни-члени НАТО самі можуть відправляти кораблі на Азов - альянс

Країни-члени НАТО самі можуть відправляти кораблі на Азов - альянс

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Країни-члени Північноатлантичного Альянсу можуть самі вирішувати, чи відправляти їм військові кораблі в Чорне та Азовське моря. Таку відповідь УНН дали у прес-службі Альянсу.

“Щодо планів окремих союзників (НАТО — ред.), ви повинні зв’язатись з їхніми національними органами влади. Зверніть увагу, що наступного тижня міністри закордонних справ країн НАТО зустрінуться з міністром закордонних справ України Клімкіним”, — зазначили у НАТО, відповідаючи на запитання про те, чи планує Альянс збільшувати присутність на Азові, зокрема, поблизу Керченської протоки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Німеччина відкинула заклик України відправити військові кораблі у Чорне море

Крім того, в Альянсі навели нещодавні слова речниці НАТО Оани Лангеску, яка заявила, що “з часу незаконної анексії Криму у 2014 році НАТО істотно збільшила свою присутність у Чорному морі”.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко закликав країни НАТО спрямувати військові кораблі в Чорне та Азовське моря після російської агресії у районі Керченської протоки.

У той же час у НАТО заявили, що Північноатлантичний альянс вже має сильну присутність у Чорноморському регіоні.

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