МЗС Грузії заявило про небезпеку у всьому Чорноморському регіоні

“Напад на українські військові кораблі і їх захоплення є очевидним порушенням міжнародного морського права та підриває безпеку всього регіону. Грузія повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України”, — заявив Залкаліані.

Також Залкаліані сказав, що уважно стежить за “тривожним розвитком подій” у Керченській протоці.

Свій осуд з приводу дій Росії вже висловили представники Німеччини, США, Польщі, Данії, Канади, Норвегії. Китай закликав не загострювати ситуацію в Чорному морі. В Євросоюзі і НАТО також закликали до “стриманості і деескалації”.

26 листопада після півночі на засіданні Ради національної безпеки та оборони України було ухвалене рішення про підготовку до запровадження воєнного стану в Україні на 60 днів через напад Росії на українські військові кораблі.

Це питання парламент має розглянути 26 листопада на закритому засіданні, початок якого запланований на 16-у годину.

Як повідомляв УНН, вчора, 25 листопада, прикордонний корабель РФ протаранив у Чорному морі буксир ВМС України.

Орієнтовно о 20:00 російські кораблі здійснили обстріл українських суден.

Як повідомив начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко, що на трьох українських кораблях ВМС ЗСУ перебувало 23 військовослужбовці. 6 українських військовослужбовців зазнали поранення.

