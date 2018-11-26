МЗС Грузії заявило про небезпеку у всьому Чорноморському регіоні

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані заявив, що інцидент із захопленням українських Військово-морських сил підриває безпеку всього регіону. Про це міністр написав на сторінці у Twitter, передає УНН.

“Напад на українські військові кораблі і їх захоплення є очевидним порушенням міжнародного морського права та підриває безпеку всього регіону. Грузія повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України”, — заявив Залкаліані.

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Також Залкаліані сказав, що уважно стежить за “тривожним розвитком подій” у Керченській протоці.

Свій осуд з приводу дій Росії вже висловили представники Німеччини, США, Польщі, Данії, Канади, Норвегії. Китай закликав не загострювати ситуацію в Чорному морі. В Євросоюзі і НАТО також закликали до “стриманості і деескалації”.

26 листопада після півночі на засіданні Ради національної безпеки та оборони України було ухвалене рішення про підготовку до запровадження воєнного стану в Україні на 60 днів через напад Росії на українські військові кораблі.

Це питання парламент має розглянути 26 листопада на закритому засіданні, початок якого запланований на 16-у годину.

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Як повідомляв УНН, вчора, 25 листопада, прикордонний корабель РФ протаранив у Чорному морі буксир ВМС України.

Орієнтовно о 20:00 російські кораблі здійснили обстріл українських суден.

Як повідомив начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко, що на трьох українських кораблях ВМС ЗСУ перебувало 23 військовослужбовці. 6 українських військовослужбовців зазнали поранення.

Closely following alarming developments in #AzovSea & #KerchStrait. Attack on Ukrainian navy vessels&siezure of them is a blatant violation of Int.maritime law and undermines security of the whole region. Geo fully supports Ukraine's sovereignty&territorial integrity @MFA_Ukraine

— David Zalkaliani (@DZalkaliani) 26 листопада 2018 р.

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