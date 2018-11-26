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МИД Грузии заявило об опасности во всем Черноморском регионе

МИД Грузии заявило об опасности во всем Черноморском регионе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что инцидент с захватом украинских Военно-морских сил подрывает безопасность всего региона. Об этом министр написал на странице в Twitter, передает УНН.

“Нападение на украинские военные корабли и их захват является очевидным нарушением международного морского права и подрывает безопасность всего региона. Грузия полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины”, - заявил Залкалиани.

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Также Залкалиани сказал, что внимательно следит за “тревожным развитием событий” в Керченском проливе.

Свое осуждение по поводу действий России уже выразили представители Германии, США, Польши, Дании, Канады, Норвегии. Китай призвал не обострять ситуацию в Черном море. В Евросоюзе и НАТО также призвали к “сдержанности и деэскалации”.

26 ноября после полуночи на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины было принято решение о подготовке к введению военного положения в Украине на 60 дней из-за нападения России на украинские военные корабли.

Этот вопрос парламент должен рассмотреть 26 ноября на закрытом заседании, начало которого запланировано на 16:00.

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Как сообщал УНН, вчера, 25 ноября, пограничный корабль РФ протаранил в Черном море буксир ВМС Украины.

Ориентировочно в 20:00 российские корабли совершили обстрел украинских судов.

Как сообщил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, на трех украинских кораблях ВМС ВСУ находились 23 военнослужащи . 6 украинских военнослужащих получили ранения.

Closely following alarming developments in #AzovSea & #KerchStrait . Attack on Ukrainian navy vessels & siezure of them is a blatant violation of Int.maritime law and undermines security of the whole region. Geo fully supports Ukraine’s sovereignty & territorial integrity @MFA_Ukraine

— David Zalkaliani (@DZalkaliani) 26 ноября 2018

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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