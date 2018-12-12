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В Европарламенте проголосовали за ужесточение санкций против РФ

Киев • УНН

 • 14520 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Европарламент принял документ, согласно которому ЕС ужесточат санкции в отношении РФ, если украинских моряков, захваченных на Азове, не освободят. Об этом написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter, передает УНН.

В Европарламенте проголосовали за ужесточение санкций против РФ

"Протокол Европарламента, который призывает к ужесточению санкций ЕС в отношении России, если украинские военнослужащие, захваченные 25 ноября, не будут освобождены, был принят", - написал журналист.

По его словам, 433 евродепутата проголосовали "за", 105 - "против" и 30 воздержались от голосования.

Напомним, 13-14 декабря на заседании Европейского Совета определенные лидеры государств-членов будут ЕС поднимать вопрос эскалации в Азовском и Черном морях и дополнительных санкций в РФ с учетом предложений, предоставленных министром иностранных дел Павлом Климкиным.

25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

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