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В Європарламенті проголосували за посилення санкцій проти РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Європарламент ухвалив документ, відповідно до якого ЄС посилять санкції щодо РФ, якщо українських моряків, захоплених на Азові, не буде звільнено. Про це написав брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк в Twitter, передає УНН.

В Європарламенті проголосували за посилення санкцій проти РФ

“Протокол Європарламенту, який закликає до посилення санкцій ЄС щодо Росії, якщо українські військовослужбовці, захоплені 25 листопада, не будуть звільнені, було прийнято”, — написав журналіст.

За його словами, 433 євродепутати проголосували “за”, 105 — “проти” і 30 утримались від голосування.

Нагадаємо, 13-14 грудня на засіданні Європейської Ради певні лідери держав-членів ЄС порушуватимуть питання ескалації в Азовському та Чорному морях і додаткових санкцій до РФ з урахуванням пропозицій, наданих міністром закордонних справ Павлом Клімкіним.

25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь – з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

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