В Європарламенті проголосували за посилення санкцій проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Європарламент ухвалив документ, відповідно до якого ЄС посилять санкції щодо РФ, якщо українських моряків, захоплених на Азові, не буде звільнено. Про це написав брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк в Twitter, передає УНН.
“Протокол Європарламенту, який закликає до посилення санкцій ЄС щодо Росії, якщо українські військовослужбовці, захоплені 25 листопада, не будуть звільнені, було прийнято”, — написав журналіст.
За його словами, 433 євродепутати проголосували “за”, 105 — “проти” і 30 утримались від голосування.
Нагадаємо, 13-14 грудня на засіданні Європейської Ради певні лідери держав-членів ЄС порушуватимуть питання ескалації в Азовському та Чорному морях і додаткових санкцій до РФ з урахуванням пропозицій, наданих міністром закордонних справ Павлом Клімкіним.
25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь – з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.