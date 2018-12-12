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Завтра Європейська Рада розгляне питання додаткових санкцій проти РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. 13-14 грудня на засіданні Європейської Ради певні лідери держав-членів ЄС порушуватимуть питання ескалації в Азовському та Чорному морях і додаткових санкцій до РФ з урахуванням пропозицій, наданих міністром закордонних справ Павлом Клімкіним. Про це повідомив розмову посол України в Королівстві Бельгія, представник України при ЄС та Європейському Співтоваристві з атомної енергії Микола Точицький в інтерв’ю газеті "День", передає УНН.

Завтра Європейська Рада розгляне питання додаткових санкцій проти РФ

"Вже 13-14 грудня відбудеться засідання Європейської Ради, під час якого, як ми очікуємо, певні лідери держав-членів ЄС також порушуватимуть це питання (ескалації в Азовському та Чорному морях – ред.), зокрема й щодо додаткових санкцій, з урахуванням тих пропозицій, які вони отримали від міністра закордонних справ, а також за підсумками консультацій Президента України Петра Порошенка з європейськими лідерами", – зазначив посол.

За його словами, також питання ескалації в Азовському та Чорному морях обговорювалось на засіданні Ради ЄС у закордонних справах 10 грудня.

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При цьому він додав, що від неправомірних дій РФ так само потерпають і збиткують судна європейських компаній.

"Отже, вважаю, що наші європейські партнери мають уважно подивитися на існуюче законодавство, фактаж щодо збитків їхніх компаній та виробників продукції, але якщо просто казати, виставити рахунки РФ", – додав дипломат.

За його словами, Київ закликає європейських партнерів внести до санкційних списків ЄС російські морські порти, розташовані в Азовському та Чорному морях.

Крім того, на його думку, якщо військові агресивні дії з боку РФ вчинялись в Чорному морі, то цілком логічним є те, що держави-члени ЄС, які мають вихід у Чорне море та є членами НАТО, мають "додатково проаналізувати ситуацію".

"Ми очікуємо від наших партнерів у ЄС та НАТО реакцію не лише в форматі заяв, а й конкретних дій санкційного, секторально-економічного та військового характеру", – наголосив посол.

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Нагадаємо, 10 грудня відбулось засідання Ради Євросоюзу у закордонних справах, присвячене агресії РФ в Керченській протоці.

Україна запропонувала європейським міністрам декілька типів санкцій проти РФ через агресію біля Керченської протоки та захоплення українських суден і їх екіпажу.

Сейм Литви у понеділок ухвалив резолюцію, якою після інциденту в Керченській протоці закликає Захід виставити Росії конкретні вимоги, невиконання яких потягнуло б за собою посилення санкцій, які можуть стосуватися газового, нафтового і фінансового секторів країни, включно з виключенням Росії з системи SWIFT. За резолюцію проголосували 79 членів литовського парламенту, двоє утрималися.

25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь – з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

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