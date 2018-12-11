Сейм Литви закликав посилити санкції проти РФ після ескалації на Азові

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Сейм Литви у понеділок ухвалив резолюцію, якою після інциденту в Керченській протоці закликає Захід виставити Росії конкретні вимоги, невиконання яких потягнуло б за собою посилення санкцій, які можуть стосуватися газового, нафтового і фінансового секторів країни, включно з виключенням Росії з системи SWIFT. За резолюцію проголосували 79 членів литовського парламенту, двоє утрималися. Про це УНН повідомляє з посиланням на Delfi.