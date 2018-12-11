Сейм Литви закликав посилити санкції проти РФ після ескалації на Азові
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Сейм Литви у понеділок ухвалив резолюцію, якою після інциденту в Керченській протоці закликає Захід виставити Росії конкретні вимоги, невиконання яких потягнуло б за собою посилення санкцій, які можуть стосуватися газового, нафтового і фінансового секторів країни, включно з виключенням Росії з системи SWIFT. За резолюцію проголосували 79 членів литовського парламенту, двоє утрималися. Про це УНН повідомляє з посиланням на Delfi.
Цим документом парламент країни "закликає по суті змінити стратегію Заходу щодо стримування російської агресії".
Литовські парламентарі пропонують перейти від реагування на випади Росії до перерахування конкретних дій, які Росія повинна виконати, а у разі їхнього невиконання застосувати "куди більш ефективні і широкі санкції".
Підготовлена парламентським комітетом у закордонних справах резолюція пропонує висунути Росії такі вимоги: передати Керченську протоку і окуповані Росією території під контроль ООН, звільнити політичних в'язнів і військовополонених - громадян України.
Як йдеться у документі, якщо це не буде зроблено, то "повинні бути негайно застосовані всебічні санкції, зокрема поширюються на газовий, нафтовий і фінансовий сектори, включаючи і виключення Росії з системи SWIFT".
25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.