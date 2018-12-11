Сейм Литвы призвал ужесточить санкции против РФ после эскалации на Азове
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Сейм Литвы в понедельник принял резолюцию, которой после инцидента в Керченском проливе призывает Запад выставить России конкретные требования, неисполнение которых повлекло бы за собой ужесточение санкций, которые могут коснуться газового, нефтяного и финансового секторов страны, включая исключение России из системы SWIFT. За резолюцию проголосовали 79 членов литовского парламента, двое воздержались. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Delfi.
Этим документом парламент страны "призывает по сути изменить стратегию Запада в отношении сдерживания российской агрессии".
Литовские парламентарии предлагают перейти от реагирования на выпады России к перечислению конкретных действий, которые Россия должна выполнить, а в случае их невыполнения применить "куда более эффективные и широкие санкции".
Подготовленная парламентским комитетом по иностранным делам резолюция предлагает выдвинуть России следующие требования: передать Керченский пролив и оккупированные Россией территории под контроль ООН, освободить политических заключенных и военнопленных - граждан Украины.
Как говорится в документе, если это не будет сделано, то "должны быть незамедлительно применены всесторонние санкции, в частности распространяющиеся на газовый, нефтяной и финансовый секторы, включая и исключение России из системы SWIFT".
25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.