Голови МЗС країн Євросоюзу обговорять санкції проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. У понеділок, 10 грудня, пройде засідання Ради Євросоюзу у закордонних справах, яке буде присвячене агресії РФ в Керченській протоці. У засіданні візьме участь міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Про це повідомлявє УНН із посиланням на прес-центр МЗС України.
Голову МЗС України до Брюсселя запросила глава євродипломатії Федеріка Могеріні, а питання про загострення ситуації в Керченській протоці і Азовському морі включили до порядку денного засідання Ради Євросоюзу.
Голови МЗС країн-членів ЄС планують обсудити комплексну відповідь ЄС на агресію Росії в Чорному та Азовському морях, включаючи тиск санкціями. Зокрема, будуть обговорюватись методи сприяння Україні у питанні звільнення українських моряків. Рада Євросоюзу також має погодити подальші дії для підтримки українського Приазов'я, що потерпає від наслідків агресії РФ.
Нагадаємо, раніше, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.
У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.
24 українських моряків заарештували у Криму 27 і 28 листопада на два місяці.
У Росії заявили, що у московське СІЗО "Лефортово" з окупованого Криму доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матроської тиші". Україна згодом підтвердила інформацію про переправлення військових до Росії.