Воєнний стан: в Україні стартують масштабні збори резервістів

"З 3-го грудня розпочинається цикл масштабних зборових заходів з резервістами та військовозобов’язаними. Зокрема, будуть проведені збори, як у складі бригад (до 15 діб) так і у складі навчальних центрів (до 20 діб). Таким чином передбачається, що всі зборові заходи будуть завершені до початку новорічних свят", - пояснили у ЗСУ.

За їхньої інформацією, введення правового режиму воєнного стану, серед іншого, передбачає уточнення завдань ЗСУ та, зокрема, сил територіальної оборони (ТрО).

Однією із складових підготовки ЗСУ до відсічі збройної агресії є підготовка людських резервів.

При цьому, наголошували у відомстві, заходи мобілізації проводитимуться лише у випадку відкритої агресії, але в такому випадку до ЗСУ призиватимуться не лише ті особи, які перебувають на зборах, а й усі резервісти та військовозобов’язані, які приписані до комплектування ЗСУ.

Крім того, як і передбачено Стратегічним замислом застосування ЗСУ, наразі у визначених областях України тривають організаційні заходи створення ТрО та непорушних запасів.

В областях, у яких запроваджено воєнний стан, передбачається проведення масових зборів з військовозобов’язаними ТрО тривалістю до 10 діб. Під час яких буде проведене бойове злагодження бригад та батальйонів ТрО, з метою підготовки до захисту своїх областей.

Раніше у Генштабі повідомляли, що заплановані збори резервістів першої черги.

25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.

У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.