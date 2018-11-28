Генштаб запланував збори першої черги резервістів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Генеральний штаб Збройних сил України планує збори оперативного резерву №1 у зв’язку із запровадженням воєнного стану. Про це сьогодні повідомив на прес-конференції заступник начальника Генштабу ЗСУ Радіон Тимошенко, передає кореспондент УНН.
“Також відпрацьовано розрахунок поставки резервістів оперативного резерву №1 для бойових військових частин ЗСУ, які будуть призначені для укомплектування... Передбачається, що з оперативним резервом №1 будуть проведені відповідні збори. Це збори за принципом єдиного стрілкового дня і проведення занять”, — розповів генерал.
Також, за його словами, планується завершення укомплектування військових частин, організація забезпечення заходів мобілізаційного й оперативного розгортання.
Буде здійснено перегрупування військ залежно від обстановки, яка склалася, зауважив він.
“На сьогодні відпрацьовано плани відновлення боєздатності військових частин та підрозділів, які завершили виконання завдань в операції Об’єднаних сил і знаходяться на полігонах. Терміни їхньої підготовки скорочені”, — зауважив Тимошенко.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада 26 листопада прийняла закон про затвердження указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”.
Нагадаємо, згідно з указом Президента, воєнний стан вводиться у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії. Він запроваджується з 14:00 26 листопада 2018 року на 30 діб — до 14:00 26 грудня 2018 року.