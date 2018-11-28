Генштаб запланировал сборы первой очереди резервистов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины планирует сборы оперативного резерва №1 в связи с введением военного положения. Об этом сегодня сообщил на пресс-конференции заместитель начальника Генштаба ВСУ Радион Тимошенко, передает корреспондент УНН.
"Также отработан расчет поставки резервистов оперативного резерва №1 для боевых военных частей ВСУ, которые будут предназначены для укомплектования... Предполагается, что с оперативным резервом №1 будут проведены соответствующие сборы. Это сборы по принципу единого стрелкового дня и проведения занятий", - рассказал генерал.
Также, по его словам, планируется завершение укомплектования воинских частей, организация обеспечения мероприятий мобилизационного и оперативного развертывания.
Будет осуществлена перегруппировка войск в зависимости от обстановки, которая сложилась, отметил он.
"На сегодняшний день отработаны планы восстановления боеспособности воинских частей и подразделений, которые завершили выполнение задач в операции Объединенных сил и находятся на полигонах. Сроки их подготовки сокращены", - отметил Тимошенко.
Как сообщал УНН, Верховная Рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".
Напомним, согласно указу Президента, военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории. Он вводится с 14:00 26 ноября 2018 года на 30 суток - до 14:00 26 декабря 2018 года.