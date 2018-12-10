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Главы МИД стран Евросоюза обсудят санкции против России

Киев • УНН

 • 7663 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. В понедельник, 10 декабря, пройдет заседание Совета Евросоюза по иностранным делам, которое будет посвящено агрессии РФ в Керченском проливе. В заседании примет участие министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Об этом сообщал УНН со ссылкой на пресс-центр МИД Украины.

Главы МИД стран Евросоюза обсудят санкции против России

Главу МИД Украины в Брюссель пригласила глава евродипломатии Федерика Могерини, а вопрос об обострении ситуации в Керченском проливе и Азовском море включили в повестку дня заседания Совета Евросоюза.

Главы МИД стран-членов ЕС планируют обсудить комплексный ответ ЕС на агрессию России в Черном и Азовском морях, включая давление санкциями. В частности, будут обсуждаться методы содействия Украине в вопросе освобождения украинских моряков. Совет Евросоюза также согласовать дальнейшие действия для поддержки украинского Приазовья, страдает от последствий агрессии РФ.

Напомним, ранее, 25 ноября в районе Керченского пролива произошел российский вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.

24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.

В России заявили, что в московское СИЗО "Лефортово" из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка , еще трое находятся в больнице "Матросской тишины". Украина впоследствии подтвердила информацию о переправке военных в Россию.

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