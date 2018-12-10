Близько 10 країн ЄС підтримують подальші санкції щодо Росії через події на Азові
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Близько 10 країн-членів ЄС підтримують запровадження нових санкцій щодо Росії після захоплення українських човнів і їх екіпажу біля Керченської протоки. Про це за результатами засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ написав брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк в Twitter, передає УНН.
"Близько 10 країн-членів ЄС підтримують подальші санкції щодо Росії після подій біля Керченської протоки після дискусії міністрів закордонних справ країн-членів ЄС", - написав журналіст.
За його словами, у ЄС не виключають прийняття рішень в цьому контексті.
Як повідомляв УНН, сьогодні міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував європейським міністрам декілька типів санкцій проти РФ через агресію біля Керченської протоки та захоплення українських суден і їх екіпажу.
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