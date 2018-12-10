Около 10 стран ЕС поддерживают дальнейшие санкции в отношении России из-за событий на Азове

"Около 10 стран-членов ЕС поддерживают дальнейшие санкции в отношении России после событий у Керченского пролива после дискуссии министров иностранных дел стран-членов ЕС", - написал журналист.



По его словам, в ЕС не исключают принятия решений в этом контексте.



Как сообщал УНН, сегодня министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил европейским министрам несколько типов санкций против РФ из-за агрессии у Керченского пролива и захват украинских судов и их экипажа.



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