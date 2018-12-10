Около 10 стран ЕС поддерживают дальнейшие санкции в отношении России из-за событий на Азове
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Около 10 стран-членов ЕС поддерживают введение новых санкций в отношении России после захвата украинских лодок и их экипажа у Керченского пролива. Об этом по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter, передает УНН.
"Около 10 стран-членов ЕС поддерживают дальнейшие санкции в отношении России после событий у Керченского пролива после дискуссии министров иностранных дел стран-членов ЕС", - написал журналист.
По его словам, в ЕС не исключают принятия решений в этом контексте.
Как сообщал УНН, сегодня министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил европейским министрам несколько типов санкций против РФ из-за агрессии у Керченского пролива и захват украинских судов и их экипажа.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС ввел санкции против девяти человек за "выборы" в ОРДЛО