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Клімкін запропонував ЄС "деякі креативні" санкції

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Україна запропонувала європейським міністрам декілька типів санкцій проти РФ через агресію біля Керченської протоки та захоплення українських суден і їх екіпажу. Про це сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін у понеділок в Брюсселі, передає кореспондент УНН.

Клімкін запропонував ЄС "деякі креативні" санкції

"Інше питання – а яким чином все ж таки запровадити міжнародний контроль за безпекою судноплавства, за безпекою навігації, оскільки Росія намагається узурпувати права інших – і України, і інших держав. Ми говоримо про подібний механізм з деякими країнами Європейського Союзу, будемо продовжувати ці дискусії. Іншою темою були санкції. Я запропонував своїм друзям і колегам декілька типів санкцій, розпочинаючи з персональних санкцій для тих, хто брав участь в актах агресії проти України, але також щодо обмеження можливості російських азовських портів, а також ще деякі креативні санкції", - сказав міністр.

За словами Клімкіна, ці заходи, звичайно, вимагають більш детального обговорення, але вони вже отримали сьогодні попередню підтримку від Ради міністрів.

"Це рішення, воно не буде з сьогодні на завтра чи на післязавтра, воно буде опрацьовуватись", - додав він.

Нагадаємо, в офіційному журналі ЄС сьогодні офіційно опублікували узгоджене міністрами закордонних справ країн-членів Євросоюзу рішення про включення дев'яти осіб до списку санкцій у зв'язку з участю в організації і проведенні виборів в ОРДЛО.

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