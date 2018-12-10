Климкин предложил ЕС "некоторые креативные" санкции

"Другой вопрос - а каким образом все же ввести международный контроль за безопасностью судоходства, за безопасностью навигации, поскольку Россия пытается узурпировать права других - и Украины, и других стран. Мы говорим о подобном механизме с некоторыми странами Европейского Союза, будем продолжать эти дискуссии. Другой темой были санкции. Я предложил своим друзьям и коллегам несколько типов санкций, начиная с персональных санкций для тех, кто участвовал в актах агрессии против Украины, но также по ограничению возможности российских азовских портов, а также еще некоторые креативные санкции", - сказал министр.



По словам Климкина, эти меры, конечно, требуют более детального обсуждения, но они уже получили сегодня предварительную поддержку от Совета министров.



"Это решение, оно не будет с сегодня на завтра или на послезавтра, оно будет прорабатываться", - добавил он.



Напомним, в официальном журнале ЕС сегодня официально опубликовали согласованное министрами иностранных дел стран-членов Евросоюза решение о включении девяти человек в список санкций в связи с участием в организации и проведении выборов в ОРДЛО.