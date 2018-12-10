Климкин предложил ЕС "некоторые креативные" санкции
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Украина предложила европейским министрам несколько типов санкций против РФ через агрессию у Керченского пролива и захват украинских судов и их экипажа. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в понедельник в Брюсселе, передает корреспондент УНН.
"Другой вопрос - а каким образом все же ввести международный контроль за безопасностью судоходства, за безопасностью навигации, поскольку Россия пытается узурпировать права других - и Украины, и других стран. Мы говорим о подобном механизме с некоторыми странами Европейского Союза, будем продолжать эти дискуссии. Другой темой были санкции. Я предложил своим друзьям и коллегам несколько типов санкций, начиная с персональных санкций для тех, кто участвовал в актах агрессии против Украины, но также по ограничению возможности российских азовских портов, а также еще некоторые креативные санкции", - сказал министр.
По словам Климкина, эти меры, конечно, требуют более детального обсуждения, но они уже получили сегодня предварительную поддержку от Совета министров.
"Это решение, оно не будет с сегодня на завтра или на послезавтра, оно будет прорабатываться", - добавил он.
Напомним, в официальном журнале ЕС сегодня официально опубликовали согласованное министрами иностранных дел стран-членов Евросоюза решение о включении девяти человек в список санкций в связи с участием в организации и проведении выборов в ОРДЛО.