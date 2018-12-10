ЄС опублікував імена підсанкційних осіб за "вибори" в ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. В офіційному журналі ЄС сьогодні офіційно опублікували узгоджене міністрами закордонних справ країн-членів Євросоюзу рішення про включення дев'яти осіб до списку санкцій у зв'язку з участю в організації і проведенні виборів в ОРДЛО, передає УНН.
"Рада ЄС додала дев'ять осіб в список осіб, на яких поширюються обмежувальні заходи через дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. Вони включені до списку через їхню участь у так званих "виборах" у так званих "Донецькій народній республіці" і "Луганської народній республіці". Своїми діями вони ще більше підірвали територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України", - йдеться у комюніке Ради ЄС.
Як зазначається, ЄС вважає ці "вибори" незаконними і нелегітимними і не визнає їх.
Обмежувальні заходи, як повідомляється, передбачають заборону на поїздки і заморожування активів, що означає, що ці особи не можуть в'їхати на територію будь-якої держави-члена ЄС, і всі активи в ЄС, що належать цим особам, заморожені, а особи і організації ЄС не можуть надавати їм будь-які засоби.
"Відповідно до цього рішення загальна кількість осіб, включених до списку ЄС, становить 164. Крім того, ЄС ввів заморожування активів 44 суб'єктам відповідно до цього режиму санкцій", - відзначили в Раді ЄС.
Правові акти, включаючи імена відповідних осіб, доступні в Офіційному журналі ЄС.
У список підсанкційних потрапили як росіяни, так і українці: Ольга Позднякова, Олена Кравченко, Леонід Пасічник, Володимир Бідьовка, Денис Мірошниченко, Олексій Найденко, Володимир Висоцький, Максим Свідченко, Катерина Терещенко.