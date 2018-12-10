ЕС опубликовал имена попавших под санкции за "выборы" в ОРДЛО
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В официальном журнале ЕС сегодня официально опубликовали согласованное министрами иностранных дел стран-членов Евросоюза решение о включении девяти человек в санкционный список в связи с участием в организации и проведении выборов в ОРДЛО, передает УНН.
"Совет ЕС добавил девять человек в список лиц, на которых распространяются ограничительные меры из-за действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Они включены в список из-за их участия в так называемых "выборах" в так называемых "Донецкой народной республике" и "Луганской народной республике". Своими действиями они еще больше подорвали территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", - говорится в комюнике Совета ЕС.
Как отмечается, ЕС считает эти "выборы" незаконными и нелегитимными и не признает их.
Ограничительные меры, как сообщается, состоят из запрета на поездки и замораживания активов, что означает, что эти лица не могут въехать на территорию какого-либо государства-члена ЕС, и все активы в ЕС, принадлежащие этим лицам, заморожены, а лица и организации ЕС не могут предоставлять им какие-либо средства.
"В соответствии с этим решением общее число лиц, включенных в перечень ЕС, составляет 164. Кроме того, ЕС ввел замораживание активов 44 субъектам в соответствии с этим режимом санкций", - отметили в Совете ЕС.
Правовые акты, включая имена соответствующих лиц, доступны в Официальном журнале ЕС.
В список попали как россияне, так и украинцы: Ольга Позднякова, Елена Кравченко, Леонид Пасечник, Владимир Бидевка, Денис Мирошниченко, Алексей Найденко, Владимир Высоцкий, Максим Свидченко, Екатерина Терещенко.