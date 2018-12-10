ЄС ввів санкції проти дев'яти осіб за "вибори" в ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Міністри закордонних справ Європейського Союзу схвалили санкції у вигляді заборони на видачу віз і заморожування активів проти дев'яти осіб за організацію у листопаді "виборів" в ОРДЛО. Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк в Twitter, передає УНН.
"Міністри закордонних справ ЄС щойно схвалили заборони на видачу віз і заморожування активів щодо 9 осіб, яких ЄС вважає відповідальними за організацію "виборів" на сході України. Буде опубліковано в офіційному журналі ЄС близько полудня", - повідомив він.
Раніше у ЄС заявили, що вважають псевдовибори, які відбулися 11 листопада на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, незаконними, і їх не визнають, а питання санкцій за їхнє проведення перебуває у віданні Ради ЄС.
У той же час США після "виборів" в ОРДЛО також нагадали Росії про санкції.
Додамо, фейковівибори "Д/ЛНР" провели 11 листопада.