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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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ЕС ввел санкции против девяти человек за "выборы" в ОРДЛО

Киев • УНН

 • 11043 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Министры иностранных дел Европейского Союза одобрили санкции в виде запрета на выдачу виз и замораживания активов против девяти человек за организацию в ноябре "выборов" в ОРДЛО. Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter, передает УНН.

ЕС ввел санкции против девяти человек за "выборы" в ОРДЛО

"Министры иностранных дел ЕС только что одобрили запреты на выдачу виз и замораживание активов в отношении 9 человек, которых ЕС считает ответственными за организацию "выборов" на востоке Украины. Будет опубликовано в официальном журнале ЕС около полудня", - сообщил он.

Ранее в ЕС заявили, что считают псевдовыборы, которые состоялись 11 ноября на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, незаконными, и их не признают, а вопрос санкций за их проведение находится в ведении Совета ЕС.

В то же время США после "выборов" в ОРДЛО также напомнили России о санкциях.

Добавим, фейковые выборы "Д/ЛНР" провели 11 ноября.

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