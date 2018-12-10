ЕС ввел санкции против девяти человек за "выборы" в ОРДЛО
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Министры иностранных дел Европейского Союза одобрили санкции в виде запрета на выдачу виз и замораживания активов против девяти человек за организацию в ноябре "выборов" в ОРДЛО. Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter, передает УНН.
"Министры иностранных дел ЕС только что одобрили запреты на выдачу виз и замораживание активов в отношении 9 человек, которых ЕС считает ответственными за организацию "выборов" на востоке Украины. Будет опубликовано в официальном журнале ЕС около полудня", - сообщил он.
Ранее в ЕС заявили, что считают псевдовыборы, которые состоялись 11 ноября на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, незаконными, и их не признают, а вопрос санкций за их проведение находится в ведении Совета ЕС.
В то же время США после "выборов" в ОРДЛО также напомнили России о санкциях.
Добавим, фейковые выборы "Д/ЛНР" провели 11 ноября.