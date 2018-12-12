У Європарламенті закликали Путіна звільнити українських моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У Європейському парламенті закликали президента Росії Володимира Путіна звільнити українських моряків, затриманих у районі Керченської протоки разом з українськими військовими суднами. Про це заявив співдоповідач Європарламенту з питань України Міхаель Галлер, передає УНН.
"Ми хотіли б закликати до звільнення українських моряків, і повинні бути санкції, якщо цього не станеться. Ми закликаємо пана Путіна, будь ласка, звільніть моряків, щоб вони могли повернутися додому", - заявив Галлер під час засідання Європарламенту напередодні.
25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.